Люди більше не ставлять сонячні панелі: названо несподівану причину обвалу закупівель

В енергетичному секторі Нігерії стався історичний перелом: країна різко скоротила закупівлі готових сонячних панелей. Однак це не означає відмову від "зеленої" енергії — навпаки, країна перейшла на нову стадію індустріалізації, зробивши ставку на власну збірку. Розповідаємо, чому цей прецедент показовий для решти світу.

Згідно з даними Агентства електрифікації сільських районів (REA), у жовтні 2025 року обсяг імпорту компонентів для локального виробництва вперше перевищив ввезення готової продукції, пише Punch.

Від покупки до створення

Керуючий директор REA Абба Алію назвав те, що відбувається, "історичним промисловим зрушенням". Статистика підтверджує його слова: за звітний період країна імпортувала сонячні осередки (фотоелементи) загальною потужністю 110 МВт, тоді як обсяг ввезених готових панелей становив лише 82 МВт.

Це означає, що Нігерія перестала бути просто споживачем готових рішень і почала створювати їх самостійно. За словами Алію, коли країна імпортує готові панелі, більша частина прибутку залишається за кордоном. При локальному складанні 60-70% доданої вартості створюється всередині держави: це виробництво рам, скла, розподільчих коробок, ламінація, логістика та оплата праці кваліфікованих робітників.

Сонячні панелі на даху Фото: Скриншот

Реформи та інвестиції

Різке зростання місцевого виробництва — не випадковість, а результат політики "Nigeria First" та економічних реформ президента Боли Тінубу. У період з січня по листопад 2025 року Нігерія закупила більше сонячних осередків для збірки, ніж за всі попередні роки разом узяті.

Каталізатором процесу став Форум інновацій у галузі відновлюваної енергетики (NREIF), який допоміг залучити майже 500 мільйонів доларів інвестицій у виробництво і ланцюжки поставок. Тепер країна має чіткий політичний напрям і довіру інвесторів. Успіх стратегії підтверджує і той факт, що Нігерія вже почала експортувати сонячні панелі власного виробництва в сусідню Гану.

Експерти зазначають, що цей кейс важливий не тільки для внутрішньої економіки, а й слугує моделлю для інших держав, що розвиваються. Локалізація виробництва дає змогу знизити критичну залежність від імпорту технологій і коливань валютних курсів, залишаючи гроші всередині країни.

