Люди больше не ставят солнечные панели: названа неожиданная причина обвала закупок

В энергетическом секторе Нигерии произошел исторический перелом: страна резко сократила закупки готовых солнечных панелей. Однако это не означает отказ от "зеленой" энергии — напротив, страна перешла на новую стадию индустриализации, сделав ставку на собственную сборку. Рассказываем, почему этот прецедент показателен для остального мира.

Согласно данным Агентства электрификации сельских районов (REA), в октябре 2025 года объем импорта компонентов для локального производства впервые превысил ввоз готовой продукции, пишет Punch.

От покупки к созданию

Управляющий директор REA Абба Алию назвал происходящее "историческим промышленным сдвигом". Статистика подтверждает его слова: за отчетный период страна импортировала солнечные ячейки (фотоэлементы) общей мощностью 110 МВт, тогда как объем ввезенных готовых панелей составил всего 82 МВт.

Это означает, что Нигерия перестала быть просто потребителем готовых решений и начала создавать их самостоятельно. По словам Алию, когда страна импортирует готовые панели, большая часть прибыли остается за границей. При локальной сборке 60–70% добавленной стоимости создается внутри государства: это производство рам, стекла, распределительных коробок, ламинация, логистика и оплата труда квалифицированных рабочих.

Відео дня

Солнечные панели на крыше Фото: Скриншот

Реформы и инвестиции

Резкий рост местного производства — не случайность, а результат политики "Nigeria First" и экономических реформ президента Болы Тинубу. В период с января по ноябрь 2025 года Нигерия закупила больше солнечных ячеек для сборки, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

Катализатором процесса стал Форум инноваций в области возобновляемой энергетики (NREIF), который помог привлечь почти 500 миллионов долларов инвестиций в производство и цепочки поставок. Теперь у страны есть четкое политическое направление и доверие инвесторов. Успех стратегии подтверждает и тот факт, что Нигерия уже начала экспортировать солнечные панели собственного производства в соседнюю Гану.

Эксперты отмечают, что этот кейс важен не только для внутренней экономики, но и служит моделью для других развивающихся государств. Локализация производства позволяет снизить критическую зависимость от импорта технологий и колебаний валютных курсов, оставляя деньги внутри страны.

Ранее сообщалось, что солнечные панели оказались вредными. Новое исследование показало, что плавучие солнечные панели, которые считаются перспективным решение для зеленой энергетики, могут негативно влиять на экосистему, в зависимости от места, где они расположены.