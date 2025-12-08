Солнечные панели оказались вредными: ученые исследовали, когда они становятся опасными

Новое исследование показало, что плавучие солнечные панели, которые считаются перспективным решение для зеленой энергетики, могут негативно влиять на экосистему, в зависимости от места, где они расположены.

Исследователи из Университета штата Орегон и Геологической службы США смоделировали влияние плавучих солнечных фотоэлектрических систем на 11 водохранилищ в шести штатах. Об этом говорится на сайте университета.

Симуляции показали, что солнечные панели последовательно охлаждали поверхностные воды и изменяли температуру воды в разных слоях водохранилищ. При этом они влияют на среду обитания ряда подводных жителей.

"Различные водохранилища будут реагировать по-разному в зависимости от таких факторов, как глубина, динамика циркуляции и виды рыб, которые важны для управления. Не существует универсальной формулы для проектирования этих систем", — сказал ведущий автор исследования Эван Бредевег.

Відео дня

Как объясняют в издании, плавучие солнечные панели имеют несколько преимуществ. Охлаждающий эффект воды может повысить эффективность панелей примерно на 5-15%. Такие системы также можно интегрировать с существующей гидроэлектрической и транспортной инфраструктурой. Кроме того, они могут помочь уменьшить испарение, что особенно полезно в теплом и сухом климате.

Однако, согласно исследованию, изменения температуры и динамики кислорода, вызванные плавучими солнечными панелями, могут влиять на доступность среды обитания как для тепловодных, так и для холодноводных видов рыб.

Важно

Почему люди избавляются от солнечных панелей: эксперты назвали 6 причин (фото)

По словам ученых, необходимо проводить дальнейшие исследования и долговременный мониторинг, чтобы убедиться, что плавучие солнечные панели генерируют чистую электроэнергию без ущерба для водных экосистем.

"Понимание экологических рисков и изменчивости экологических реакций на развертывание плавучих фотоэлектрических установок имеет решающее значение для информирования регуляторных органов и направления развития устойчивой энергетики", — отметил Бредевег.

Напомним, исследователи из Германии нашли новый полупроводник, который можно использовать для создания экологически чистых солнечных панелей.

Фокус также сообщал, что с 2030 года во всем мире будет огромное количество солнечных панелей, вышедших из строя и требующих утилизации.