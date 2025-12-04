Миллионы солнечных панелей придется выбросить: эксперты предупредили о мировой угрозе

С 2030 года во всем мире будет огромное количество солнечных панелей, вышедших из строя и требующих утилизации, а к 2050 году они станут источником примерно 78 млн тонн твердых отходов.

По данным Международного энергетического агентства, проблема будет расти в 2030-2040-х годах, пока не станет критической. Члены Ассоциация солнечной энергетики США (SEIA) на своей конференции в ноябре обсудили, что же делать с нерабочими солнечными панелями, передает филиппинское издание The Manila Times.

Каждая солнечная панель имеет свой срок службы и непременно выйдет из строя, в среднем он составляет 20-25 лет. К примеру, в США солнечные панели массово устанавливают уже около 15 лет, поэтому начиная примерно с 2030 года многие из них начнут ломаться.

По данным сайта EnergySage, бытовая солнечная панель весит около 18-22 кг, то есть, планету могут наводнить более 3,5-4 млн нерабочих панелей. Их можно заменить новыми, но куда девать старые? Солнечные панели, как и большую часть оборудования для возобновляемой энергетики, сложно перерабатывать.

Типичная солнечная панель состоит примерно на 70–80 из стекла, на 10% — из алюминия, на 10% из полимеров (часто не перерабатываемых), а также небольшого количества ценных металлов: серебра, меди, олова и свинца. Чтобы извлечь все эти материалы, необходимо разобрать слои панелей, а в больших масштабах этого пока никто не делает.

Даже если забрать стекло и ценные металлы для повторного использования, все равно остается немало опасных отходов, которые при неправильном обращении могут загрязнять почву и грунтовые воды.

Пока в США, Филиппинах и многих других странах нет государственной политики и законов, регулирующих управление отходами, что беспокоит застройщиков. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) планирует разработать правила к февралю 2026 года, а вступление в силу намечено на август 2027 года.

Ранее писали, что люди уже избавляются от старых солнечных панелей, заменяя их новыми, более эффективными. Современные модули занимают меньше места, производят больше электричества, менее зависимы от погоды.

В Австралии раскрыли проблему с солнечными панелями и ветрогенераторами. В стране назревает кризис, связанный с окончанием срока службы и необходимостью утилизации оборудования первых поколений.