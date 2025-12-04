Мільйони сонячних панелей доведеться викинути: експерти попередили про світову загрозу

З 2030 року в усьому світі буде величезна кількість сонячних панелей, що вийшли з ладу і потребують утилізації, а до 2050 року вони стануть джерелом приблизно 78 млн тонн твердих відходів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, проблема зростатиме у 2030-2040-х роках, поки не стане критичною. Члени Асоціації сонячної енергетики США (SEIA) на своїй конференції в листопаді обговорили, що ж робити з неробочими сонячними панелями, передає філіппінське видання The Manila Times.

Кожна сонячна панель має свій термін служби і неодмінно вийде з ладу, в середньому він становить 20-25 років. Приміром, у США сонячні панелі масово встановлюють уже близько 15 років, тому починаючи приблизно з 2030 року багато хто з них почне ламатися.

За даними сайту EnergySage, побутова сонячна панель важить близько 18-22 кг, тобто, планету можуть наповнити понад 3,5-4 млн неробочих панелей. Їх можна замінити новими, але куди подіти старі? Сонячні панелі, як і більшу частину обладнання для відновлюваної енергетики, складно переробляти.

Типова сонячна панель складається приблизно на 70-80 зі скла, на 10% — з алюмінію, на 10% з полімерів (які часто не переробляються), а також невеликої кількості цінних металів: срібла, міді, олова і свинцю. Щоб витягти всі ці матеріали, необхідно розібрати шари панелей, а у великих масштабах цього поки ніхто не робить.

Навіть якщо забрати скло і цінні метали для повторного використання, все одно залишається чимало небезпечних відходів, які за неправильного поводження можуть забруднювати ґрунт і ґрунтові води.

Поки що в США, Філіппінах і багатьох інших країнах немає державної політики і законів, що регулюють управління відходами, що турбує забудовників. Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) планує розробити правила до лютого 2026 року, а набуття чинності намічено на серпень 2027 року.

Раніше писали, що люди вже позбуваються старих сонячних панелей, замінюючи їх новими, більш ефективними. Сучасні модулі займають менше місця, виробляють більше електрики, менш залежні від погоди.

В Австралії розкрили проблему з сонячними панелями і вітрогенераторами. У країні назріває криза, пов'язана із закінченням терміну служби і необхідністю утилізації обладнання перших поколінь.