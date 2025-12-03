В Австралии раскрыли фатальный изъян солнечных панелей: от них избавляются тысячами (фото)

Возобновляемая энергетика, несмотря не обещания о нулевых выбросах и перспективах энергонезависимости, несет скрытую угрозу. Речь идет про нарастающую проблему утилизации оборудования, о которой экоактивисты и политики предпочитают умалчивать.

Отчеты о позитивных последствиях энергоперехода, как правило, не содержат сведений о масштабах промышленных отходов, с которыми придется столкнуться некоторым странам в ближайшем будущем. В первую очередь это коснется регионов, где "зеленые" мощности уже налажены повсеместно, таких как Австралия. В стране назревает экологический кризис, связанный с окончанием срока службы первого поколения солнечных панелей и ветряков. Выяснилось, что инфраструктура для их переработки практически отсутствует, а экономическая модель делает утилизацию невыгодной. В результате тысячи тонн аппаратуры отправятся на свалки, пишет Sky News.

Почему выбрасывают солнечные панели

Том Монаган из Энергетического совета Австралии привел тревожную статистику: к 2030 году совокупный объем отходов от солнечных станций достигнет примерно 685 000 тонн. Главная проблема кроется не в технологиях, а в финансах. Процесс переработки одной панели для извлечения ценных материалов — алюминия, серебра, меди и кремния — стоит от 10 до 20 долларов. В то же время вывоз той же панели на свалку обходится владельцу всего в 2 доллара.

Из-за этой колоссальной разницы в цене сотни тысяч модулей ежегодно просто закапывают в землю. Ситуацию усугубляет тот факт, что Австралия производит лишь один процент используемых панелей, а остальные 99% импортируются. Это означает, что страна фактически накапливает импортный мусор, не имея мощностей для его переработки.

Солнечные панели на свалке (иллюстративное фото) Фото: Monash University

Реальный углеродный след солнечных батарей

Анализ полного жизненного цикла такого оборудования также вызывает вопросы. Геополитический исследователь Энрико Мариутти подсчитал, что если учесть все этапы — добычу сырья, производство (часто на угольных заводах в Китае), транспортировку морем, установку и утилизацию — реальный углеродный след солнечной энергетики составляет от 170 до 250 граммов CO2 на киловатт-час. Эти данные существенно расходятся с идеалистической картиной, которую рисуют сторонники возобновляемых источников энергии.

Ситуация с ветряками не лучше

Ветряные электростанции вызвали похожую проблему. Лопасти турбин изготавливаются из композитных материалов (стекловолокна и углеродного волокна), переработка которых крайне затруднена технологически. По прогнозам, к 2034 году Австралия получит около 15 000 тонн композитных отходов, которые также, вероятнее всего, окажутся на свалках.

Ветряные турбины (иллюстративное фото) Фото: Freepik

Кроме того, в отрасли вскрылась неожиданная проблема безопасности. В тормозных колодках сервисных лифтов некоторых ветряных турбин, поставленных китайскими производителями, был обнаружен асбест. Это создает смертельную угрозу для здоровья обслуживающего персонала, усложняет процесс демонтажа и утилизации станций, требуя дорогостоящих процедур очистки от опасной пыли. Асбест легко попадает в воздух и навсегда застревает в легких при вдыхании, что может привести к хронической одышке и повышает риск рака.

Для достижения заявленных климатических целей в энергетике Австралии необходимо устанавливать тысячи новых турбин и миллионы панелей, но вопрос о том, что делать с этими горами оборудования через 20-25 лет, остается открытым. С одной стороны, регион, конечно, получает бонусы от немедленной отдачи "зеленой" энергии, а внедрять китайские панели выгодно. Но в долгосрочной перспективе, чтобы действительно наладить экономику замкнутого цикла и достичь заветного показателя Net Zero, нельзя игнорировать завалы отработанных мощностей.

