В Австралии раскрыли фатальный изъян солнечных панелей: от них избавляются тысячами (фото)
Возобновляемая энергетика, несмотря не обещания о нулевых выбросах и перспективах энергонезависимости, несет скрытую угрозу. Речь идет про нарастающую проблему утилизации оборудования, о которой экоактивисты и политики предпочитают умалчивать.
Отчеты о позитивных последствиях энергоперехода, как правило, не содержат сведений о масштабах промышленных отходов, с которыми придется столкнуться некоторым странам в ближайшем будущем. В первую очередь это коснется регионов, где "зеленые" мощности уже налажены повсеместно, таких как Австралия. В стране назревает экологический кризис, связанный с окончанием срока службы первого поколения солнечных панелей и ветряков. Выяснилось, что инфраструктура для их переработки практически отсутствует, а экономическая модель делает утилизацию невыгодной. В результате тысячи тонн аппаратуры отправятся на свалки, пишет Sky News.
Почему выбрасывают солнечные панели
Том Монаган из Энергетического совета Австралии привел тревожную статистику: к 2030 году совокупный объем отходов от солнечных станций достигнет примерно 685 000 тонн. Главная проблема кроется не в технологиях, а в финансах. Процесс переработки одной панели для извлечения ценных материалов — алюминия, серебра, меди и кремния — стоит от 10 до 20 долларов. В то же время вывоз той же панели на свалку обходится владельцу всего в 2 доллара.
Из-за этой колоссальной разницы в цене сотни тысяч модулей ежегодно просто закапывают в землю. Ситуацию усугубляет тот факт, что Австралия производит лишь один процент используемых панелей, а остальные 99% импортируются. Это означает, что страна фактически накапливает импортный мусор, не имея мощностей для его переработки.
Реальный углеродный след солнечных батарей
Анализ полного жизненного цикла такого оборудования также вызывает вопросы. Геополитический исследователь Энрико Мариутти подсчитал, что если учесть все этапы — добычу сырья, производство (часто на угольных заводах в Китае), транспортировку морем, установку и утилизацию — реальный углеродный след солнечной энергетики составляет от 170 до 250 граммов CO2 на киловатт-час. Эти данные существенно расходятся с идеалистической картиной, которую рисуют сторонники возобновляемых источников энергии.
Ситуация с ветряками не лучше
Ветряные электростанции вызвали похожую проблему. Лопасти турбин изготавливаются из композитных материалов (стекловолокна и углеродного волокна), переработка которых крайне затруднена технологически. По прогнозам, к 2034 году Австралия получит около 15 000 тонн композитных отходов, которые также, вероятнее всего, окажутся на свалках.
Кроме того, в отрасли вскрылась неожиданная проблема безопасности. В тормозных колодках сервисных лифтов некоторых ветряных турбин, поставленных китайскими производителями, был обнаружен асбест. Это создает смертельную угрозу для здоровья обслуживающего персонала, усложняет процесс демонтажа и утилизации станций, требуя дорогостоящих процедур очистки от опасной пыли. Асбест легко попадает в воздух и навсегда застревает в легких при вдыхании, что может привести к хронической одышке и повышает риск рака.
Для достижения заявленных климатических целей в энергетике Австралии необходимо устанавливать тысячи новых турбин и миллионы панелей, но вопрос о том, что делать с этими горами оборудования через 20-25 лет, остается открытым. С одной стороны, регион, конечно, получает бонусы от немедленной отдачи "зеленой" энергии, а внедрять китайские панели выгодно. Но в долгосрочной перспективе, чтобы действительно наладить экономику замкнутого цикла и достичь заветного показателя Net Zero, нельзя игнорировать завалы отработанных мощностей.
Ранее сообщалось, что в США снимают с крыш солнечные панели. Портативные солнечные панели объединяют панели, аккумуляторы и инверторы в одну компактную систему. Это идеальное решение для жителей больших городов и не только.