В США снимают с крыш солнечные панели: какая альтернатива оказалась лучше (фото)

Портативные солнечные панели объединяют панели, аккумуляторы и инверторы в одну компактную систему. Это идеальное решение для жителей больших городов и не только.

Поскольку традиционные системы, устанавливаемые на крышах домов, приносят владельцам ряд проблем, многие потребители, заботящиеся об энергосбережении, обращаются к портативным решениям, об этом пишут специалисты компании OUPES.

Портативные солнечные генераторы объединяют панели, аккумуляторы и инверторы в одну компактную систему. Это идеальное решение для арендаторов, путешественников и домовладельцев, стремящихся к гибкости, считают они.

Преимущества портативных солнечных панелей

Мобильность: используйте электроэнергию где угодно — в автодоме, коттедже или в качестве резервного источника питания.

Простая установка: не требуется установка и разрешения.

Масштабируемость: добавляйте панели или аккумуляторы по мере необходимости.

Резервное электроснабжение: надежное при отключениях электроэнергии или в чрезвычайных ситуациях.

Современные производители используют литиевые батареи с высокой плотностью энергии и длительным сроком службы, что делает портативные электростанции практичным дополнением или даже заменой стационарных солнечных систем.

Портативная солнечная система Фото: popsci.com

Портативные решения стоят дешевле, могут использоваться где угодно, а потому выгодны даже для жителей квартир многоэтажных домов. В обслуживании они тоже просты, равно как и в установке, которая, по сути, не требуется. Все, что нужно, это включить устройство в розетку.

Ниже в таблице эксперты сравнивают два типа солнечных электростанций.

Сравнительная таблица: солнечные панели для крыши и портативные фотоэлементы

Особенности Система солнечных панелей на крыше Портативный солнечный генератор Установка Стационарная, требует места на крыше Установка не требуется, функционирует по принципу «подключи и работай» Стоимость 10 000–25 000 долларов США (включая установку) 500–3 000 долларов США в зависимости от мощности Мобильность Фиксация на одном месте Полная мобильность, можно использовать в доме и на улице Накопление энергии Опционально, требуется отдельная аккумуляторная система Встроенный аккумулятор LiFePO Техническое обслуживание Регулярная уборка, замена инвертора, проверка крыши Минимальное обслуживание, отсутствие износа установки Варианты использования: Постоянное производство электроэнергии для дома Поездки, автономные дома, аварийное резервное питание

