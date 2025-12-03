Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

В США снимают с крыш солнечные панели: какая альтернатива оказалась лучше (фото)

Портативные солнечные панели
Портативные солнечные панели: иллюстративное фото | Фото: Unsplash

Портативные солнечные панели объединяют панели, аккумуляторы и инверторы в одну компактную систему. Это идеальное решение для жителей больших городов и не только.

Поскольку традиционные системы, устанавливаемые на крышах домов, приносят владельцам ряд проблем, многие потребители, заботящиеся об энергосбережении, обращаются к портативным решениям, об этом пишут специалисты компании OUPES.

Портативные солнечные генераторы объединяют панели, аккумуляторы и инверторы в одну компактную систему. Это идеальное решение для арендаторов, путешественников и домовладельцев, стремящихся к гибкости, считают они.

Преимущества портативных солнечных панелей

  • Мобильность: используйте электроэнергию где угодно — в автодоме, коттедже или в качестве резервного источника питания.
  • Простая установка: не требуется установка и разрешения.
  • Масштабируемость: добавляйте панели или аккумуляторы по мере необходимости.
  • Резервное электроснабжение: надежное при отключениях электроэнергии или в чрезвычайных ситуациях.
  • Современные производители используют литиевые батареи с высокой плотностью энергии и длительным сроком службы, что делает портативные электростанции практичным дополнением или даже заменой стационарных солнечных систем.
Відео дня
портативные солнечные панели
Портативная солнечная система
Фото: popsci.com

Портативные решения стоят дешевле, могут использоваться где угодно, а потому выгодны даже для жителей квартир многоэтажных домов. В обслуживании они тоже просты, равно как и в установке, которая, по сути, не требуется. Все, что нужно, это включить устройство в розетку.

Ниже в таблице эксперты сравнивают два типа солнечных электростанций.

Сравнительная таблица: солнечные панели для крыши и портативные фотоэлементы

ОсобенностиСистема солнечных панелей на крышеПортативный солнечный генератор
УстановкаСтационарная, требует места на крыше Установка не требуется, функционирует по принципу «подключи и работай»
Стоимость10 000–25 000 долларов США (включая установку)500–3 000 долларов США в зависимости от мощности
МобильностьФиксация на одном местеПолная мобильность, можно использовать в доме и на улице
Накопление энергииОпционально, требуется отдельная аккумуляторная системаВстроенный аккумулятор LiFePO
Техническое обслуживаниеРегулярная уборка, замена инвертора, проверка крышиМинимальное обслуживание, отсутствие износа установки
Варианты использования:Постоянное производство электроэнергии для домаПоездки, автономные дома, аварийное резервное питание

Ранее мы писали о том, почему люди в США массово отказываются от солнечных панелей. Несмотря на то, что солнечная энергетика очень популярна, в некоторых странах люди буквально не хотят устанавливать фотоэлементы на крышах своих домов. Почему так происходит, объяснили специалисты из компании Forme Solar Electric.