Почему люди массово отказываются от солнечных панелей? Ответ экспертов ошеломил

Несмотря на то, что солнечная энергетика очень популярна, в некоторых странах люди буквально не хотят устанавливать фотоэлементы на крышах своих домов. Почему так происходит, объяснили специалисты из компании Forme Solar Electric.

В 2008 году произошел взрывной рост популярности солнечной энергетики. Но этот быстрый рост стал основной причиной, по которой большинство домовладельцев в Калифорнии (США) не перешли на солнечные панели. Звучит странно, однако тому есть логическое объяснение, пишут эксперты на netzeroforme.com.

Бум солнечной энергетики в США привел к негативному опыту и неоправданным ожиданиям. Появились компании-однодневки, которые продавали солнечные электростанции, не задумываясь о том, как правильно их установить и обслуживать, сетуют авторы.

К сожалению, как и во многих отраслях, начинавших с большого бума, многие неопытные компании пытались установить солнечные панели, что привело к множеству неприятных ситуаций и некачественному монтажу. В начале развития солнечной энергетики в 2010 году отрасль была ограничена. Финансирование было затруднено, городские органы, выдающие разрешения, не были готовы к масштабной установке фотоэлементов, а имеющееся оборудование часто было некачественным. Эти проблемы затронули предпринимателей: от кровельщиков и электриков до тех, кто хотел быстро заработать любой ценой.

Быстрый рост отрасли и нехватка информации привели к тому, что многие компании развивались, используя вводящую в заблуждение рекламу, ложные обещания, назойливые методы продаж, а иногда и мошенничество. В итоге, многие домовладельцы стали относиться к солнечной энергетике скептически.

Основные причины, по которым не используют солнечные панели:

Вводящая в заблуждение реклама и несоответствующие ожидания.

Недоверие к агрессивным отделам продаж.

Некачественные монтаж и обслуживание.

Завышенные цены на монтажные работы.

Дезинформация о стоимости солнечных панелей.

