Солнечные панели на крыше могут производить на 30% больше энергии: что для этого нужно

Южнокорейская компания Dongkuk CM выпустила цветные стальные листы для покрытия крыш, на которых размещены двусторонние солнечные панели. Сверхвысокая отражательная способность этого покрытия позволяет увеличить производство электроэнергии.

Новый кровельный материал базируется на запатентованной технологии тройного коррозионностойкого покрытия Soft-GLX и повышает эффективность выработки энергии двусторонними солнечными панелями примерно на 30%. Об этом пишет pv magazine.

По словам производителя, цветной стальной лист Dongkuk CM Solar Cell предлагает общий коэффициент отражения солнечного света 80-85, тогда как "обычные" материалы обеспечивают коэффициент 50-60.

Стальной лист Dongkuk CM

Также сообщается, что стальные листы Dongkuk CM имеют более высокую устойчивость к коррозии, чем стандартное покрытие из цинково-алюминиевой стали. Слой краски сохраняет свое качество в течение 20 лет, а слой покрытия — 30 лет

Как объясняют в компании, это покрытие отличается долговечностью благодаря двухслойной конструкции, которая отделяет переднюю часть стального листа, на которую попадает солнечный свет, от задней, где нанесена стекловата.

"Этот премиальный материал следующего поколения может похвастаться чрезвычайной отражательной способностью и устойчивостью к коррозии даже в экстремальных условиях, а также может достигать энергосберегающих эффектов, таких как охлаждение кровли, где температура кровли снижается с увеличением отражательной способности", — сказал Чой Ву-чан, руководитель Исследовательского центра технологий Dongkuk CM.

