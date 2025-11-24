Эффективность солнечных панелей удвоили и сделали их дешевле: что это за материал (видео)

Ученые добились мощного прогресса в разработке солнечных элементов, объединив перовскит с графеном. Технология обеспечивает эффективность преобразования энергии в 30,6%, что превышает текущий отраслевой стандарт в 26% для традиционных кремниевых панелей.

Помимо роста производительности, заявлены кардинальное снижение стоимости производства и расширение сферы применения солнечной энергетики, пишет Geeky Gadgets.

Ключевую роль здесь сыграл так называемый функционализированный графен. Этот материал улучшает проводимость и подвижность электронов, минимизируя потери энергии. В результате панели способны вырабатывать больше электричества даже в сложных условиях, таких как облачность или частичное затенение.

Не менее важное достижение коснулось экономической стороны вопроса. Графен заменяет дорогие металлы, такие как золото и серебро, которые обычно применяются в солнечных элементах. Это позволяет снизить затраты на сырье для производства до 80%. Кроме того, технология совместима с методом рулонной печати, что даст возможность изготавливать гибкие панели в промышленных масштабах.

Графеновый перовскит произвел революцию в области солнечной энергетики

Долговечность и универсальность

Перовскитные материалы известны своей чувствительностью к окружающей среде, но инженеры решили эту проблему с помощью химической модификации и защитного нанопленочного покрытия. Так ячейки стали устойчивыми к воздействию тепла, влаги и ультрафиолета, что гарантирует долгий срок службы панелей.

Новые элементы демонстрируют высокую эффективность не только на улице, но и в помещениях. Они способны генерировать энергию даже от слабого искусственного освещения (например, LED-ламп). Получается практичное решение для питания устройств интернета вещей (IoT), умных датчиков и носимой электроники.

Еще один плюс — экологичность. Перовскитные солнечные элементы на 98% подлежат вторичной переработке, что снижает количество отходов по сравнению с кремниевыми аналогами. Само производство таких панелей требует меньше энергии, что уменьшает углеродный след продукции.

В перспективе исследователи планируют создание многопереходных ячеек, которые смогут улавливать еще более широкий спектр света и достичь эффективности свыше 35%.

Ранее сообщалось, что солнечные панели будут лучше работать благодаря простому трюку. Исследователи из Национального университета Сингапура (NUS) разработали метод повышения долговечности перовскитно-кремниевых тандемных солнечных элементов.