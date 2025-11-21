Более 96% производительности: солнечные панели будут лучше работать благодаря простому трюку

Исследователи из Национального университета Сингапура (NUS) разработали метод повышения долговечности перовскитно-кремниевых тандемных солнечных элементов.

Новая технология позволяет солнечным панелям сохранять более 96% своей первоначальной производительности после 1200 часов непрерывной работы при температуре 65°C. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте NUS.

Ранее исследователи объясняли потерю производительности солнечных панелей особенностями перовскитного материала. Однако команда NUS обнаружила, что настоящей причиной является сверхтонкий контактный слой, соединяющий перовскит с кремнием.

Как объясняют ученые, хотя сам перовскит оставался стабильным, тонкий слой "переноса дырок", который помогает перемещать электрический заряд между слоями, разрушается. Таким образом этот слой, известный как самоорганизованный монослой (SAM), нарушает поток тока через устройство.

Чтобы решить эту проблему, команда создала новую и усовершенствованную версию SAM, способную замыкаться в более прочную сеть. Этот "сшитый" молекулярный контакт улучшил интерфейс между слоями и помог всему солнечному элементу сохранять высокую эффективность со временем.

В ходе испытаний тандемные перовскитно-кремниевые элементы с новым SAM достигли эффективности более 34%. Более того, они сохранили более 96% своей первоначальной производительности после 1200 часов непрерывного освещения при 65°C. Такой уровень долговечности является относительно редким для солнечных элементов на основе перовскита.

"Это элегантно простой, но эффективный способ сделать эти высокоэффективные элементы более надежными без добавления сложности производства", — сказал доцент Пак Сомин с кафедры химии факультета естественных наук NUS.

