Передовые солнечные панели портятся по неочевидным причинам: что обнаружили ученые

Международная исследовательская провела испытания перовскитных солнечных панелей на открытом воздухе в Испании и Польше, продемонстрировав связь между их эффективностью и эксплуатационными условиями.

Исследователи тестировали инвертированные солнечные элементы в течение 173 дней на двух объектах: в Мадриде (Испания) и Гданьске (Польша). В первой локации царит жаркий средиземноморский климат, а во второй — жаркий влажный континентальный. О результатах испытания пишет pv magazine.

В ходе испытаний на открытом воздухе ученые выполняли измерения тока и напряжения (JV) каждые 60 минут в Гданьске и каждые 10 минут в Мадриде. Элементы в Испании были установлены на системе отслеживания солнечной энергии, тогда как элементы в Польше были установлены на стационарной конструкции.

Исследование продемонстрировало большую разницу в долгосрочной работе между элементами, протестированными в Польше, которые поддерживали относительно стабильную работу в течение всего периода воздействия, и теми, что работали в Испании, где наблюдался постоянный спад.

"На эту разницу в поведении устройства могут влиять различные факторы, включая климатические условия, режим работы, конфигурацию монтажа и частоту измерений, поскольку испытания проводились в разных условиях", — пояснили ученые.

Среди основных факторов, влияющих на производительность перовскитных солнечных панелей, авторы выделили деградацию поглотителя, объемные дефекты и потери на границе раздела. Анализ показал, что работа в разомкнутом режиме ускоряет деградацию, тогда как работа в точке максимальной мощности имеет меньшее влияние.

Напомним, группа исследователей из Германии добилась долговременной стабильности перовскитных солнечных элементов, использовав новое межслойное покрытие.

Фокус также сообщал, что компания Cambridge Photon Technology разработала технологию, которая может увеличить выходную мощность стандартных солнечных панелей до 15%.