В Украине вырос спрос на солнечные панели и аккумуляторы: эксперты назвали цифры

В этом году спрос на установку солнечных панелей в Украине вырос на 25%, тогда как интерес к системам аккумуляторного накопления энергии (BESS) увеличился на 150%.

Коммерческие запросы выросли минимум на 15% во второй половине года, что составило примерно 40 миллионов долларов потенциальных контрактов только на украинском рынке. Об этом пишет Ukraine Business News со ссылкой на Alteco Group, интегратора проектов в сфере альтернативной энергетики.

Как отмечают эксперты, стоимость коммерческой солнечной электростанции сегодня составляет от 25 000 до 150 000 долларов США, в зависимости от мощности. С января по сентябрь в Украине было установлено около 300 коммерческих систем на сумму почти 1,5 млрд грн.

По словам отраслевых экспертов, большинство новых промышленных солнечных станций мощностью более одного МВт оснащаются системами аккумуляторного накопления энергии.

Кроме того, владельцы существующих солнечных электростанций заинтересованы в установке дополнительных вариантов BESS для оптимальной производительности. Хотя новые аккумуляторы требуют затрат, они могут помочь быстрее окупить свои инвестиции в альтернативные источники энергии.

В Alteco Group отметили, что большинство предпринимателей хотят уменьшить зависимость от централизованных поставок энергии, однако только одна или две из десяти-пятнадцати заявок рассматриваются из-за ограниченных доступных вариантов финансирования.

