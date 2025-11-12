В Україні зріс попит на сонячні панелі та акумулятори: експерти назвали цифри

Цього року попит на встановлення сонячних панелей в Україні зріс на 25%, тоді як інтерес до систем акумуляторного накопичення енергії (BESS) збільшився на 150%.

Комерційні запити зросли щонайменше на 15% у другій половині року, що склало приблизно 40 мільйонів доларів потенційних контрактів лише на українському ринку. Про це пише Ukraine Business News з посиланням на Alteco Group, інтегратора проєктів у сфері альтернативної енергетики.

Як зазначають експерти, вартість комерційної сонячної електростанції сьогодні становить від 25 000 до 150 000 доларів США, залежно від потужності. З січня по вересень в Україні було встановлено близько 300 комерційних систем на суму майже 1,5 млрд грн.

За словами галузевих експертів, більшість нових промислових сонячних станцій потужністю понад один МВт оснащуються системами акумуляторного накопичення енергії.

Окрім того, власники існуючих сонячних електростанцій зацікавлені у встановленні додаткових варіантів BESS для оптимальної продуктивності. Хоча нові акумулятори потребують витрат, вони можуть допомогти швидше окупити свої інвестиції в альтернативні джерела енергії.

В Alteco Group наголосили, що більшість підприємців хочуть зменшити залежність від централізованих поставок енергії, проте лише одна або дві з десяти-п'ятнадцяти заявок розглядаються через обмежені доступні варіанти фінансування.

Нагадаємо, Китай почав штучно скорочувати виробництво сонячних панелей і скасовувати експортні пільги, що вже призвело до різкого зростання цін.

Фокус також повідомляв, що в Австралії кожному запропонують щонайменше 3 години безплатної сонячної енергії, навіть тим, у кого немає сонячних панелей.