Не лише для електроенергії: у Бельгії запускають незвичайну сонячну електростанцію

У Бельгії будується електростанція з сонячними панелями, які виробляють не тільки електроенергію, але й водень. Проєкт позиціюється як перший у своєму роді.

Сонячна станція потужністю 2 МВт у Валлонії використовуватиме панелі потужністю 50 кВт, розроблені компанією Solhyd, дочірнім підприємством KU Lueven. Про це пише pv magazine.

Повідомляється, що панелі Solhyd можуть виробляти водень безпосередньо із сонячного світла та повітря, без потреби в рідкої води, рідкісних матеріалів чи підключення до потужної мережі. Технологія обіцяє 250 літрів водню на день з піковою ефективністю 15%.

Згідно з угодою, брюссельська компанія Ether Energy є власником та оператором проєкту, тоді як Solhyd постачатиме та обслуговуватиме свої водневі модулі. SunBuild відповідає за проєктування та будівництво системи сонячної енергії та накопичення енергії, тоді як Nippon Gases займатиметься постобробкою, зберіганням та розподілом водню.

"Цей проєкт є першою демонстрацією в комерційно значущому масштабі та слугує орієнтиром для подальшого впровадження. Ми доводимо, що до зеленого водню можна підійти прагматично та масштабовано. Використовуючи сонячну енергію безпосередньо, ми знижуємо витрати та значно спрощуємо систему", — сказав генеральний директор Solhyd Ян Ронже.

Очікується, що передова сонячна електростанція розпочне роботу наступного року. Запланований термін експлуатації — п’ять років.

Нагадаємо, компанія Cambridge Photon Technology розробила запатентовану технологію помноження фотонів, яка може збільшити вихідну потужність стандартних сонячних панелей до 15% без зміни їхньої конструкції чи виробничого процесу.

Фокус також повідомляв, що дослідники з Університету Країни Басків продемонстрували, що нещодавно розроблені наноматеріали, як-от наноголки, можуть поглинати до 99,5 відсотків сонячного світла.