На 15% більше енергії: простий трюк з сонячними панелями зробить їх ефективнішими

Компанія Cambridge Photon Technology розробила запатентовану технологію помноження фотонів, яка може збільшити вихідну потужність стандартних сонячних панелей до 15% без зміни їхньої конструкції чи виробничого процесу.

Рішення Cambridge Photon Technology може допомогти виробникам сонячної енергії по всьому світу швидко та доступно підвищити ефективність. Про це пише Tech Funding News.

Як пояснюють у виданні, більшість сонячних панелей сьогодні можуть перетворити лише трохи більше чверті сонячного світла на електроенергію. Решта втрачається у вигляді тепла, залишаючи цінну енергію невикористаною. Нова розробка має розв’язати цю проблему.

Сонячні елементи

В основі технології лежить дисперсна хімічна добавка під назвою Photon Multiplier. Добавка вбудовується в існуючий шар стандартних сонячних панелей, де вона перетворює зазвичай марно витрачені високоенергетичні фотони на корисні.

За даними видання, інновація вже готова до виходу на ринок. Технологія сумісна зі стандартними методами виробництва сонячних панелей, а рання співпраця з виробниками допомогла перевірити ефективність матеріалу в реальних умовах.

Наразі компанія планує вивести свій перший комерційний продукт на ринок до 2028 року, пропонуючи виробникам сонячної енергії по всьому світу свій метод подолання бар'єра ефективності.

