Зламалося понад 135 000 сонячних панелей: на Тайвані розв'язали важливу проблему

Тайванська компанія TSEC представила на виставці Energy Taiwan нову лінійку сонячних панелей, здатних витримувати екстремальні погодні умови.

TSEC розробила три нові двосторонні скляні панелі, дві з яких призначені для роботи при вітрах тайфуну. TSEC Quantum та TSEC Alpha Pro мають рейтинг вітростійкості 17 за шкалою Бофорта, тоді як модель Alpha має рейтинг 14, повідомляє pv magazine.

За словами виробника, Alpha Pro являє собою двосторонній модуль n-типу, виготовлений на Тайвані з використанням елементів Південно-Східної Азії. Показники ефективності монокристалічних модулів залежать від розміру панелі та коливаються від 21,5% до 23,2%.

Компанія пропонує три варіанти з розмірами 1722 мм x 1134 мм x 30 мм, 1908 мм x 1134 мм x 30 мм та 2278 мм x 1134 мм x 30 мм. Вони доступні з номінальною потужністю від 420 Вт до 450 Вт, від 465 Вт до 500 Вт та від 560 Вт до 600 Вт відповідно.

Своєю чергою сонячна панель Quantum доступна у тих самих розмірах та номінальній потужності, що й Alpha Pro, але виготовляється на Тайвані з використанням власних елементів місцевого виробництва TSEC.

Як зазначають у виданні, TSEC випустила цю лінійку після тайфуну Дана, який наринув на Тайвань у липні 2025 року та пошкодив понад 135 000 сонячних панелей. Багато панелей, пошкоджених під час тайфуну, були встановлені на плавучих сонячних електростанціях.

Нагадаємо, французька компанія Voltec Solar розробила сонячну панель Tarka Diamant, здатну витримувати удари градин розміром 55 мм без видимих пошкоджень та втрати продуктивності.

