У США хочуть "позбутися" сонячних панелей: чому вони зараз стають невигідними

Вчені з Інституту досліджень електроенергетики (EPRI) дійшли до висновку, що переваги сонячних панелей на дахах у США завищені.

Перші сонячні панелі практично витіснили вугілля з американських енергосистем. Однак з розвитком сонячної енергетики приходять нові складнощі, як-от балансування мережі та переосмислення самого прогресу у сфері відновлюваної енергетики, пише pv magazine.

Як приклад у статті приводиться Каліфорнія, де спостерігається скорочення сонячної енергії, оскільки денне виробництво знижує оптові ціни на електроенергію до нуля або навіть до від'ємних значень. Подібна ситуація, коли надлишок сонячної енергії створює економічні та операційні перешкоди, зараз проявляється по всьому світу.

Нещодавня наукова стаття про зміну клімату, авторами якої є Джон Е. Т. Бістлайн та Аса Ваттен з Інституту досліджень електроенергії (EPRI), також попереджає, що сьогодні все ще часто використовуються середні коефіцієнти викидів, які вже не відображають реалії сучасних електромереж, що швидко змінюються.

Дослідники стверджують, що скорочення викидів, зумовлені сонячною енергією, часто завищені, оскільки наявні інструменти моделювання не встигають за швидкозмінними мережами. Вони виділяють чотири повторювані проблеми в загальних аналітичних межах, зазначаючи, що проблеми кожного регіону є унікальними та постійно змінюються:

лінійні припущення: кожна нова система на даху розглядається так, ніби вона компенсує викиди з тією ж швидкістю, що й попередня;

єдині коефіцієнти викидів: використання глобальних середніх значень замість регіонально-специфічних структур виробництва;

статичний таймінг: ігнорування часу виробництва енергії — сонячна енергія досягає піку опівдні, тоді як викопне паливо зазвичай задовольняє нічний попит;

наслідки політики: на розвинених ринках не враховується політично зумовлене зростання недорогої сонячної енергетики комунального масштабу.

Дослідження Бістлайна та Ваттена коригує математичні розрахунки для більш сучасної мережі. Вони виявили, що з урахуванням ефектів заміщення за часом та регіоном, змодельований потенціал пом'якшення наслідків сонячної енергії на дахах падає на 41% у 2035 році та до 98% до 2050 року у випадку США.

У документі зазначається, що на більшій частині території США дані про викиди з попереднього дослідження були "систематично вищими за оцінки з детальним моделюванням систем майже для всіх сценаріїв та періодів".

