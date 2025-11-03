В США хотят "избавиться" от солнечных панелей: почему они сейчас становятся невыгодными

Ученые из Института исследований электроэнергетики (EPRI) пришли к выводу, что преимущества солнечных панелей на крышах в США завышены.

Первые солнечные панели практически вытеснили уголь из американских энергосистем. Однако с развитием солнечной энергетики приходят новые сложности, такие как балансировка сети и переосмысление самого прогресса в сфере возобновляемой энергетики, пишет pv magazine.

В качестве примера в статье приводится Калифорния, где наблюдается сокращение солнечной энергии, поскольку дневное производство снижает оптовые цены на электроэнергию до нуля или даже до отрицательных значений. Подобная ситуация, когда избыток солнечной энергии создает экономические и операционные препятствия, сейчас проявляется по всему миру.

Недавняя научная статья об изменении климата, авторами которой являются Джон Э. Т. Бистлайн и Аса Ваттен из Института исследований электроэнергии (EPRI), также предупреждает, что сегодня все еще часто используются средние коэффициенты выбросов, которые уже не отражают реалии современных электросетей, которые быстро меняются.

Исследователи утверждают, что сокращение выбросов, обусловленные солнечной энергией, часто завышены, поскольку существующие инструменты моделирования не успевают за быстро меняющимися сетями. Они выделяют четыре повторяющиеся проблемы в общих аналитических рамках, отмечая, что проблемы каждого региона являются уникальными и постоянно меняются:

линейные предположения: каждая новая система на крыше рассматривается так, будто она компенсирует выбросы с той же скоростью, что и предыдущая;

единые коэффициенты выбросов: использование глобальных средних значений вместо регионально-специфических структур производства;

статический тайминг: игнорирование времени производства энергии — солнечная энергия достигает пика в полдень, тогда как ископаемое топливо обычно удовлетворяет ночной спрос;

последствия политики: на развитых рынках не учитывается политически обусловленный рост недорогой солнечной энергетики коммунального масштаба.

Исследование Бистлайна и Ваттена корректирует математические расчеты для более современной сети. Они обнаружили, что с учетом эффектов замещения по времени и региону, смоделированный потенциал смягчения последствий солнечной энергии на крышах падает на 41% в 2035 году и до 98% к 2050 году в случае США.

В документе отмечается, что на большей части территории США данные о выбросах из предыдущего исследования были "систематически выше оценки с детальным моделированием систем почти для всех сценариев и периодов".

