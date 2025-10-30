В Китае массово отключают солнечные панели: обнаружена скрытая угроза для электросети

Китай, мировой лидер в солнечной энергетике, столкнулся с двумя проблемами, которые замедлили темпы установки новых панелей в стране. Главная из них — колоссальный кризис перепроизводства: заводы КНР могут изготовить в несколько раз больше модулей, чем нужно всему миру.

После многих лет взрывного роста отрасль солнечных батарей Китая вступает в период неопределенности. Скрытая угроза заключается не в техническом сбое, а в экономическом дисбалансе, который способен ударить по всему мировому рынку, пишет PV KnowHow.

Причины кризиса в сфере фотоэлементов

Главной загвоздкой стал избыток производственных мощностей. По данным Национального энергетического управления Китая (NEA), в 2025 году общая мощность заводов по производству солнечных модулей в стране достигла 1,8 тераватта.

Для понимания масштаба: это в разы превышает годовой спрос на новые солнечные установки во всем мире, который в том же году составил 350 гигаватт. Если не остановить этот рост, к 2030 году производственные мощности Китая могут удвоиться, что приведет к глобальному перенасыщению рынка, резкому падению цен и финансовым проблемам для компаний по всему миру. Для потребителей это, с одной стороны, хорошо — панели могут стать еще дешевле. Но для индустрии в целом это серьезный вызов.

Второй проблемой стало замедление темпов установки новых солнечных электростанций внутри самого Китая. Это связано с реформой государственных субсидий. Индустрия адаптируется к новой, "безсубсидийной" среде, что временно снизило темпы внутреннего роста. Аналитики ожидают, что рынок начнет восстанавливаться и снова расти с 2027 года.

Как реагирует правительство КНР

Чиновники в Китае уже принимают меры для борьбы с перепроизводством. Представители министерства промышленности и информационных технологий (MIIT) объявили, что будет ограничивать строительство новых заводов в тех регионах, где уже наблюдается значительный избыток мощностей.

Кроме того, вводятся новые стандарты энергоэффективности для стабилизации цепочки поставок сырья, в первую очередь — поликремния. Эти шаги демонстрируют, что Китай переходит от стратегии стремительного роста к более взвешенному и устойчивому развитию.

Несмотря на актуальные трудности, солнечные панели остаются краеугольным камнем энергетического перехода в стране. Пока внутренний рынок адаптируется к новым условиям, сектор продолжает укреплять свое доминирование за рубежом. Кризис перепроизводства и реформа субсидий — это серьезная проверка для китайской "зеленой" индустрии, и от того, как страна справится с этими вызовами, зависит будущее глобальной возобновляемой энергетики.

