Солнечные панели будут стоить еще дешевле и прослужат дольше: что придумали ученые

Для массового производства солнечных элементов можно использовать рулонную печать. Причем печатать можно быстро, а солнечные панели при этом будут получаться эффективными и долговечными.

Сама по себе идея появилась еще в 2011 году, но теперь ее вывели на новый уровень, поясняет interestingengineering.com. За реализацию взялись исследователи из Хемницкого технического университета (Германия). Они провели тестовую печать проводящего слоя PEDOT:PSS для органических солнечных элементов с помощью рулонной печатной машины.

Солнечная батарея, которую напечатали на бумаге в 2011-м, была, конечно, первой в своем роде, но не очень эффективной, отмечают специалисты. У раннего прототипа эффективность была всего 1,7%, да и срок службы оказался коротким. Теперь же удалось выйти на показатель в 9% и сделать батарею более выносливой.

Технология процесса достаточно интересна. Напечатанные в Хемницком университете ячейки используют полимерную смесь PM6:Y12 из нескольких слоев. Органические полупроводники расположены в центральном, фотоактивном слое солнечного элемента и преобразуют входящий свет в электронный ток. Слои печатаются, как страницы журнала, с помощью рулонной печатной машины, где жидкие функциональные чернила последовательно наносятся и высыхают.

В результате производство солнечных элементов получается быстрым, дешевым и не слишком энергозатратным – не то, что производство кремниевых панелей.

Сейчас ученые из нескольких немецких университетов тестируют, как будут изнашиваться напечатанные солнечные элементы в условиях ускоренного стресса. Исследователи хотят точно понять, как и почему производительность панелей снижается со временем.

