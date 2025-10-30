Сонячні панелі коштуватимуть ще дешевше і прослужать довше: що придумали вчені

Для масового виробництва сонячних елементів можна використовувати рулонний друк. Причому друкувати можна швидко, а сонячні панелі при цьому будуть виходити ефективними і довговічними.

Сама по собі ідея з'явилася ще 2011 року, але тепер її вивели на новий рівень, пояснює interestingengineering.com. За реалізацію взялися дослідники з Хемницького технічного університету (Німеччина). Вони провели тестовий друк провідного шару PEDOT:PSS для органічних сонячних елементів за допомогою рулонної друкарської машини.

Сонячна батарея, яку надрукували на папері в 2011-му, була, звісно, першою у своєму роді, але не дуже ефективною, зазначають фахівці. У раннього прототипу ефективність була всього 1,7%, та й термін служби виявився коротким. Тепер же вдалося вийти на показник у 9% і зробити батарею більш витривалою.

Технологія процесу досить цікава. Надруковані в Хемницькому університеті осередки використовують полімерну суміш PM6:Y12 з декількох шарів. Органічні напівпровідники розташовані в центральному, фотоактивному шарі сонячного елемента і перетворюють світло, що входить, на електронний струм. Шари друкуються, як сторінки журналу, за допомогою рулонної друкарської машини, де рідке функціональне чорнило послідовно наносять і висихають.

У результаті виробництво сонячних елементів виходить швидким, дешевим і не надто енерговитратним — не те, що виробництво кремнієвих панелей.

Наразі вчені з кількох німецьких університетів тестують, як зношуватимуться надруковані сонячні елементи в умовах прискореного стресу. Дослідники хочуть точно зрозуміти, як і чому продуктивність панелей знижується з часом.

