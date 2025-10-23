Сонячні батареї зміняться назавжди: створено першу у світі систему без інвертора

Стартап Relectrify з Мельбурна створив першу у світі "безінверторну" систему зберігання енергії AC1 на основі акумуляторних батарей і готується її встановлювати.

Австралійське агентство з відновлюваних джерел енергії (ARENA) виділило 25 мільйонів австралійських доларів (16,23 мільйона доларів США) для підтримки проєкту. Вона дасть змогу Relectrify розгорнути системи загально ємністю до 100 МВт⋅год. Про це повідомляє портал Energy Storage News.

Традиційні системи зберігання енергії, виробленої поновлюваними джерелами, як-от сонячні модулі, потребують під'єднання до інвертора, який перетворює постійний струм на змінний для безпечного під'єднання до мережі. AC1 відразу виробляє змінний струм, сумісний з мережею, безпосередньо з акумуляторних елементів.

У результаті обладнання простіше в експлуатації і містить менше ризиків, оскільки точок відмови теж менше. Спрощується монтаж, скорочуються габарити і вимоги до обслуговування.

Кожен блок AC1 має потужність 250 кВт/1 МВт*год. Технологія Relectrify використовує запатентовану електроніку CellSwitch, яка забезпечує індивідуальне управління майже 4000 акумуляторних осередків у кожному з них.

Система АС1 від Relectrify пропонує новий механізм зберігання енергії Фото: Relectrify

Це дає змогу системі безпосередньо виробляти змінний струм, оптимізуючи продуктивність усього акумуляторного блоку. Як заявляє компанія, такий підхід забезпечує на 20-30% більше вироблення енергії порівняно з традиційними системами за весь термін служби.

Система має зберегти на 40% більше своєї первісної ємності після 20 років щоденної циклічної роботи порівняно зі звичайними акумуляторними системами, при цьому видаючи 99% доступної енергії протягом кожного циклу.

Генеральний директор ARENA Даррен Міллер запевняє, що технологія має великий потенціал для поліпшення економіки зберігання енергії, особливо для комерційних і промислових користувачів. AC1 пропонує великим споживачам енергії більший контроль над споживанням і зниження витрат. Вона також може працювати з поновлюваними джерелами енергії.

Relectrify уже вийшла на міжнародний рівень, зокрема, на ринок Тайваню, де виробляють фірмову електроніку і збирають компоненти AC1.

Раніше писали про революційну батарею для сонячних панелей. Система Fourth Power зберігає енергію в розплавленому олові за температури 2400°C.