Революція у зберіганні енергії: нова батарея для сонячних панелей дешевша за газ і літій

Американський стартап Fourth Power розробив теплову батарею, яка зберігає енергію в розплавленому олові за температури 2400°C. Вона обіцяє стати в 10 разів дешевшою за літій-іонні аналоги.

Технологія здатна вирішити проблему нестабільності відновлюваної енергетики. Концепція "з наукової фантастики" вже проходить повномасштабні випробування і може вийти на комерційний ринок до 2028 року, пише TechCrunch.

Як працює теплова батарея

Принцип дії батареї Fourth Power кардинально відрізняється від звичних хімічних акумуляторів. Процес складається з двох етапів.

1. Накопичення енергії. Надлишкова електрика з мережі (наприклад, від сонячних панелей вдень) використовується для нагрівання великих блоків графіту до надвисоких температур. Ці блоки перебувають у герметичних ізольованих камерах, заповнених інертним газом аргоном для запобігання окисленню.

2. Вивільнення енергії. Коли виникає така потреба, система викачує рідке олово через графітові труби, що проходять крізь розпечені блоки. Олово нагрівається до 2400°C і починає інтенсивно світитися. Це інфрачервоне випромінювання вловлюють спеціальні термофотовольтаїчні осередки (схожі за принципом на сонячні панелі), які перетворюють тепло назад в електрику.

Переваги та потенціал

Ідея примітна своєю низькою вартістю і довговічністю. За прогнозами експертів, після розгортання масового виробництва витрати на зберігання електроенергії за допомогою таких батарей впадуть до $25 за кіловат-годину, що в десять разів дешевше, ніж у літій-іонних систем. Це зробить їх більш вигідними, ніж навіть газові електростанції.

Система розрахована на щоденні цикли зарядки-розрядки тривалістю вісім і більше годин, що вдвічі довше, ніж у більшості промислових літій-іонних АКБ. При цьому завдяки надефективній ізоляції з нафтового коксу (побічний продукт нафтопереробки) батарея втрачає лише 1% накопиченої енергії на добу.

Компанія вже залучила $20 мільйонів на будівництво першого демонстраційного акумулятора потужністю 1 мегават-годину. Якщо все піде за планом, технологія може зробити поновлювану енергетику надійнішою.

