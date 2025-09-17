У США роблять акумулятори розміром із будинки: як працюють мегабатареї, що живлять будівлі

Мегабатареї обіцяють енергетичну незалежність не тільки будинкам, а й цілим містам.

Related video

На відміну від звичайних сонячних панелей, мегабатареї не тільки генерують енергію, а й накопичують її у величезних кількостях, достатніх для забезпечення електроенергією цілих районів або навіть невеликих міст. Вони поєднують у собі передові принципи накопичення енергії з гнучкістю сонячних елементів, пише ecoticias.com.

У підсумку, отримуємо систему, яка накопичує великі обсяги енергії для використання вночі або в похмурі дні, знижує залежність від електромережі та електростанцій, які працюють на викопному паливі, і може бути інтегрована в наявні будівлі або нові проєкти.

Наразі проводяться попередні випробування в одному штаті США. Там пілотні модулі встановлені в комерційних будівлях. Результати показують значну ємність, ефективність перетворення енергії 10-15% і достатню прозорість для підтримки природного освітлення без шкоди для архітектурного дизайну.

Пісочна мегабатарея Фото: BBC

Можливо, скоро з'являться міста, здатні самостійно забезпечувати себе відновлюваною енергією, йдеться в матеріалі. У міру поширення цієї технології міста з будівлями, що генерують і накопичують енергію, стають самодостатніми центрами. Хмарочоси не тільки споживають енергію, а й роблять свій внесок у загальну міську енергосистему. Звісно, залишаються проблеми, як-от високі початкові інвестиції, логістика встановлення та обслуговування, а також нормативно-правове та політичне схвалення. Але, заглядаючи в майбутнє, цілі зрозумілі: підвищити енергоефективність мегабатарей і зробити системи доступними для житлових і комерційних будівель.

Інтеграція технології з іншими поновлюваними джерелами, такими як сонячні панелі та вітряні турбіни. Очікується, що менш ніж через 10 років у містах будівлі почнуть функціонувати як справжні міні-електростанції.

Раніше ми писали про те, що теплова батарея гріє воду і скорочує рахунки за електрику. Левова частка електрики в приватних будинках витрачається на опалення і гарячу воду, а видобувається вона не екологічним способом. Але, схоже, цьому настав кінець.