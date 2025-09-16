Прощавайте, газові котли: теплова батарея гріє воду і скорочує рахунки за електрику (фото)

Левова частка електрики в приватних будинках йде на опалення і гарячу воду, а добувається вона не екологічним способом. Але, схоже, цьому настав кінець.

Замість того, щоб спалювати газ або покладатися на дорогу електроенергію в години пік, інженери пропонують зберігати тепло в ізольованих резервуарах з водою, що функціонують, як батарея всередині будинку. Такі пристрої називають тепловими батареями, пише ecoticias.com.

Як працює теплова батарея

Замість того, щоб зберігати енергію в літії, теплова батарея зберігає тепло у воді. Вночі, коли електрика дешевша, вона "заряджається". Наступного дня користувач використовує накопичене тепло, щоб обігріти будинок, помити посуд, прийняти душ тощо. Вбудований контролер зчитує прогноз погоди, вивчає звички власника і визначає найкращий час для ввімкнення теплового насоса. Батарея постачає гарячу воду вранці, забезпечує стабільне опалення вночі та кондиціонування влітку.

Теплову батарею виділяють:

Економічність — досягається, коли тариф дорівнює нулю, а не "стелі".

Комфорт — підтримує високу температуру без зусиль.

Екологічність — скорочує викиди до 90% порівняно з газовими системами.

Принцип роботи теплового акумулятора

Як заощадити на електриці

Сім'ї в США і Канаді вже скорочують свої щомісячні рахунки на 20-30%, а викиди СО2 знижуються до 90%.

Видання наводить порівняння: газовий котел простий в установці, коштує він доволі дорого і забруднює довкілля з плином років. Традиційний тепловий насос більш ефективний, але дуже залежить від електроенергії на момент використання. А ось тепловий акумулятор, який поєднує тепловий насос, інтелектуальні функції та накопичувачі, обходиться дешевше в довгостроковій перспективі. Він екологічно чистіший і стабільніший, пише ЗМІ.

Встановивши теплову батарею, користувач отримає систему, яка окупається приблизно за 5 років. Це гідна заміна газовому котлу.

