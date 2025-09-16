Сонячним панелям знайшли заміну: створили "папір, що вбирає сонячне світло" (фото)

Надихаючись японським мистецтвом орігамі, інженери міланського стартапу Levante, що працює у сфері екологічних технологій, вирішили поглянути на сонячні технології з цікавішого боку.

Levante нещодавно представила сонячні панелі у формі орігамі, що поєднують у собі функціональність і компактність. Компанія розробила легке портативне рішення, придатне для установки скрізь, де б не знаходився користувач, пише ecoticias.com.

Принципи орігамі для сонячних панелей

Принцип орігамі, застосований інженерами, дає можливість скласти панелі так, щоб вони були максимально компактними. Це можливо завдяки простому механізму, що працює за принципом "штовхай-тягни". Шарнірні з'єднання забезпечують складання, а матеріал, що використовується, — перенесення фотоелементів з легкістю.

Ці сонячні батареї виготовлені з монокристалічних кремнієвих елементів, що дає змогу досягати ККД перетворення 23,4%. У підсумку панелі здатні конкурувати з традиційними сонячними електростанціями, що встановлюються на дахах будинків. Стартап пропонує продукти потужністю 330 Вт і 500 Вт, здатні генерувати електроенергію навіть у частково складеному вигляді.

Фотоелементи-орігамі Levante можна встановлювати на вітрильних човнах, автомобілях, у кемпінгу, на балконі. Кожна панель, адаптована для різних умов експлуатації, вирізняється простотою інсталяції.

Сонячні панелі-оригамі від Levante у складеному вигляді Фото: Levante

При яскравому сонячному світлі сонячні панелі забезпечують:

38 год роботи холодильника,

27 год роботи ноутбука,

4 год роботи кондиціонера,

1 год роботи індукційної плити.

Головним завданням Levante було поєднання практичності, продуманої інженерії та корисного дизайну. Використовуючи принципи орігамі, компанія змогла створити мобільні сонячні панелі, здатні ефективно працювати, забезпечуючи оптимальну кількість енергії.

