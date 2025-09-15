Сонячні панелі майбутнього: 470 Вт розмістили на меншій кількості модулів на даху

Вчені створили модулі, які можуть виробляти ще більше енергії за меншої площі. Тут важлива щільність енергії, тобто кількість ват, одержуваних з кожного квадратного метра.

Нові панелі REC Alpha Pure RX Series 470W не просто додають вати. Вони стійкі до мікротріщин, краще працюють у спеку і продовжують виробляти енергію навіть коли частина даху перебуває в тіні, пише ecoticias.com.

Фотоелементи від REC вирізняються надійним технологічним пакетом, гетеропереходом (HJT), повністю чорним корпусом і безпросвітним компонуванням комірок. Результат — більше потужності на меншій корисній площі з мінімальним рівнем деградації 0,25% на рік.

Справжній прорив криється в інженерних рішеннях, пише ЗМІ. Така панель забезпечить підвищену потужність, довговічність і екологічність, не псуючи зовнішній вигляд будинку користувача.

Порівнюючи її з конкурентами, можна відзначити, що SunPower Maxeon 7 має вищу ефективність (24%) і 40-річну гарантію, але при цьому коштує дорожче. Jinko Tiger Neo (635 Вт) має вражаючу потужність, але менш надійну. Модель REC не найефективніша в абсолютному вираженні, але пропонує збалансоване рішення, що робить її привабливою.

Ціни на ці сонячні батареї коливаються від 150 до 400 фунтів стерлінгів за штуку. Виробник обіцяє 25 років гарантії, 92% ефективності навіть через 25 років роботи.

Видання зазначає, що з 4 мільйонів панелей, вироблених щороку, менше 500 повертаються з гарантійними проблемами. Це низький відсоток відмов, роблять висновок автори.

470 Вт, упаковані в меншу кількість модулів. REC робить ставку на поєднання надійності, дизайну та екологічності. Ймовірно, саме цього і хочуть домовласники. Панелі, які працюють, мають гарний вигляд і не стають головним болем у майбутньому, пишуть у матеріалі.

