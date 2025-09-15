6500 кв. км сонячних панелей і вітряків доведеться викинути: що не так із мегапроєктом Австралії

Мегахаб у галузі відновлюваної енергетики втрачає важливого спонсора. Компанія BP оголосила про рішення вийти з проєкту Австралійського хаба відновлюваної енергії (AREH).

Рішення було ухвалено влітку 2025 року і знаменує собою важливий момент для проєкту вартістю 30 млрд доларів, розташованого в регіоні Пілбара в Західній Австралії, пише ecoticias.com.

AREH планує збільшити потужність вітряних і сонячних електростанцій до 26 ГВт, виробляючи понад 1,6 млн тонн "зеленого" водню на рік, і розглядає можливість використання близько 9 млн тонн поновлюваного аміаку на рік. Однак BP вирішила вийти з AREH, відмовившись від проєктів з виробництва екологічно чистої водневої енергії на користь розвитку свого нафтогазового бізнесу.

Проєкт охоплює площу понад 6500 кв. км. Обране місце ідеально підходить для виробництва чистої енергії завдяки високому сонячному потенціалу та стабільному вітровому режиму. Передбачалося, що проєкт генеруватиме близько 90 ТВт*год зеленої енергії на рік.

Перший етап планували завершити до 2029 року, видобувши 1 ГВт відновлюваної енергії і передавши її по лінії Pilbara Green Link. На другому етапі мали запустити виробництво водню за допомогою електролізерів із подачею опрісненої води трубопроводом із Порт-Гедленда. На третьому — водень мало бути перетворено на відновлюваний аміак.

Дозвіл на будівництво було отримано AREH у 2020 році. Відтоді масштаб проєкту збільшився, але його розвиток, як і раніше, перебуває під постійним контролем екологічних і нормативних органів. Після відкликання BP буде переглянуто дозвіл на виділення землі в Пілбарі.

Є й інші проблеми. Вихід BP спровокував труднощі з фінансуванням і можливостями реалізації масштабної зеленої електростанції загалом. У проєкті залишаються компанії InterContinental Energy і CWP Global, але навряд чи вони зможуть забезпечити спочатку задуманий масштаб. Поки невідомо, чи розвиватимуть і розширюватимуть сонячні електростанції та встановлюватимуть нові турбіни, чи все залишиться на колишньому рівні.

