6500 кв. км солнечных панелей и ветряков придется выбросить: что не так с мегапроектом Австралии

Мегахаб в области возобновляемой энергетики теряет важного спонсора. Компания BP объявила о решении выйти из проекта Австралийского хаба возобновляемой энергии (AREH).

Решение было принято летом 2025 года и знаменует собой важный момент для проекта стоимостью 30 млрд долларов, расположенного в регионе Пилбара в Западной Австралии, пишет ecoticias.com.

AREH планирует увеличить мощность ветряных и солнечных электростанций до 26 ГВт, производя более 1,6 млн тонн "зеленого" водорода в год, и рассматривает возможность использования около 9 млн тонн возобновляемого аммиака в год. Однако BP решила выйти из AREH, отказавшись от проектов по производству экологически чистой водородной энергии в пользу развития своего нефтегазового бизнеса.

Проект охватывает площадь более 6500 кв. км. Выбранное место идеально подходит для производства чистой энергии благодаря высокому солнечному потенциалу и стабильному ветровому режиму. Предполагалось, что проект будет генерировать около 90 ТВт*ч зеленой энергии в год.

Первый этап планировали завершить к 2029 году, добыв 1 ГВт возобновляемой энергии и передав ее по линии Pilbara Green Link. На втором этапе должны были запустить производство водорода с помощью электролизеров с подачей опресненной воды по трубопроводу из Порт-Хедленда. На третьем — водород должно было преобразовать в возобновляемый аммиак.

Разрешение на строительство было получено AREH в 2020 году. С тех пор масштаб проекта увеличился, но его развитие по-прежнему находится под постоянным контролем экологических и нормативных органов. После отзыва BP будет пересмотрено разрешение на выделение земли в Пилбаре.

Есть и другие проблемы. Выход BP спровоцировал трудности с финансированием и возможностями реализации масштабной зеленой электростанции в целом. В проекте остаются компании InterContinental Energy и CWP Global, но вряд ли они смогут обеспечить изначально задуманный масштаб. Пока неизвестно, будут ли развивать и расширять солнечные электростанции и устанавливать новые турбины, или все останется на прежнем уровне.

