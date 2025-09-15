Солнечные панели запустили в космос с "секретным" заданием: на Земле они не нужны

Компания Boeing совершила прорыв в аэрокосмической отрасли, представив солнечные панели, полностью напечатанные на 3D-принтере. Эта инновация способна сократить цикл производства спутников вдвое и упростить космические исследования.

Новый подход обещает ускорить развертывание спутниковых групп, а также снизить их стоимость, пишет Sustanaibility Times. Первые аппараты с новыми панелями могут запустить уже в 2026 году.

Традиционное производство солнечных батарей для спутников — долгий и кропотливый процесс. Но метод Boeing с применением 3D-печати теоретически сокращает время сборки на шесть месяцев, что равносильно 50-процентному ускорению.

Первое поколение печатных панелей установят на малых спутниках дочерней фирмы Millennium Space Systems. Предусматривается роботизированная сборка компонентов и автоматический контроль качества, что дополнительно повысит надежность. "Темп миссий будет задан поставкой энергии", — подчеркнула Мишель Паркер, вице-президент Boeing Space Mission Systems, намекая на стратегическую важность разработки.

Как все устроено

Главное преимущество заключается в плотной интеграции компонентов. Чтобы собирать не собирать большую панель из десятков отдельных деталей, требующих сложной склейки и инструментов, 3D-принтер формирует ее как единое целое. Все составляющие, точки крепления и кабельные каналы печатаются сразу, что значительно повышает прочность и сокращает время изготовления.

Таким образом получится вести параллельную сборку: пока печатаются панели, компания Spectrolab производит для них высокоэффективные солнечные ячейки, максимально оптимизируя весь процесс.

Хотя изначально технология будет применяться на малых спутниках, Boeing планирует масштабировать ее и для более крупных платформ, включая свои космические аппараты 702-й серии. Корпорация уже имеет обширный опыт в аддитивном производстве: в ее изделиях используется более 150 000 печатных деталей.

Для аэрокосмической отрасли это означает весомый шаг вперед: когда развертывание спутников становится быстрее и дешевле, появляются новые возможности для исследования космоса.

