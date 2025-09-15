Сонячні панелі запустили в космос із "секретним" завданням: на Землі вони не потрібні

Компанія Boeing зробила прорив в аерокосмічній галузі, представивши сонячні панелі, повністю надруковані на 3D-принтері. Ця інновація здатна скоротити цикл виробництва супутників удвічі і спростити космічні дослідження.

Новий підхід обіцяє прискорити розгортання супутникових груп, а також знизити їхню вартість, пише Sustanaibility Times. Перші апарати з новими панелями можуть запустити вже у 2026 році.

Традиційне виробництво сонячних батарей для супутників — довгий і кропіткий процес. Але метод Boeing із застосуванням 3D-друку теоретично скорочує час складання на шість місяців, що рівносильно 50-відсотковому прискоренню.

Перше покоління друкованих панелей встановлять на малих супутниках дочірньої фірми Millennium Space Systems. Передбачається роботизоване складання компонентів і автоматичний контроль якості, що додатково підвищить надійність. "Темп місій буде заданий постачанням енергії", — наголосила Мішель Паркер, віце-президент Boeing Space Mission Systems, натякаючи на стратегічну важливість розробки.

Як усе влаштовано

Головна перевага полягає в щільній інтеграції компонентів. Щоб не збирати не збирати велику панель із десятків окремих деталей, які потребують складного склеювання та інструментів, 3D-принтер формує її як єдине ціле. Усі складові, точки кріплення та кабельні канали друкуються одразу, що значно підвищує міцність і скорочує час виготовлення.

Таким чином вийде вести паралельну збірку: поки друкуються панелі, компанія Spectrolab виробляє для них високоефективні сонячні комірки, максимально оптимізуючи весь процес.

Хоча спочатку технологію застосовуватимуть на малих супутниках, Boeing планує масштабувати її і для більших платформ, включно зі своїми космічними апаратами 702-ї серії. Корпорація вже має великий досвід в адитивному виробництві: в її виробах використовується понад 150 000 друкованих деталей.

Для аерокосмічної галузі це означає вагомий крок уперед: коли розгортання супутників стає швидшим і дешевшим, з'являються нові можливості для дослідження космосу.

