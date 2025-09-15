Експерти вивели "на чисту воду" сонячні панелі і розповіли, що з ними не так

Сонячна енергетика вважається досить перспективною галуззю. Але у неї є і "темна" сторона, про яку часто замовчують. Експерти виділили низку екологічних і фінансових проблем, пов'язаних із сонячними панелями.

Незважаючи на очевидні переваги, інвесторам і споживачам важливо розуміти можливі негативні наслідки від впровадження панелей, щоб знизити ризики і максимізувати віддачу від вкладень, пише портал steelbridgeco.com.

Екологічні труднощі

У сонячних батарей, незважаючи на "чистий" імідж, досить шкідливий для навколишнього середовища виробничий цикл. Для виготовлення модулів необхідні срібло, алюміній і рідкоземельні елементи, видобуток яких завдає серйозної шкоди природі, забруднюючи ґрунт і воду. Крім того, саме виробництво витрачає багато енергії з копалин і залишає початковий вуглецевий слід.

Окремою і поки що невирішеною проблемою залишається утилізація. Після закінчення терміну служби, який становить 20-30 років, мільйони панелей перетворюються на токсичні відходи. Без налагодженої і дорогої системи переробки вони відправляються на звалища, де можуть виділяти шкідливі речовини. Сюди ж додаються і ризики, пов'язані з акумуляторами для зберігання енергії, особливо літій-іонними, які також потребують спеціальної утилізації.

Втрата ефективності

Заявлена потужність сонячної панелі — це ідеальний показник, який на практиці майже ніколи не досягається. Ефективність вироблення енергії постійно знижується під впливом зовнішніх факторів. Головний ворог панелей — перегрів. У спекотних, сонячних регіонах, де їхнє використання найбільш доречне, температура поверхні часто підвищується настільки, що вироблення падає на 15-20%.

Інша серйозна проблема — забруднення. Шар пилу, піску або навіть пташиного посліду здатний блокувати сонячні промені і різко знижувати продуктивність. Потрібне регулярне очищення, що особливо складно для великих сонячних ферм. Нарешті, мінливість сонячного світла створює труднощі для інтеграції в загальну електромережу, вимагаючи складних і дорогих систем зберігання енергії для стабільної подачі.

Небажані витрати

Розрахунок окупності сонячних проєктів часто буває занадто оптимістичним, оскільки не враховує прихованих експлуатаційних витрат. Висока вартість купівлі та монтажу — це лише вершина айсберга. Власникам доводиться постійно витрачатися на обслуговування, насамперед — на регулярне очищення панелей, яке в посушливих і запорошених регіонах фактично обов'язкове і накладає витрати.

Крім того, з часом ефективність панелей неминуче падає через природну деградацію матеріалів. У якийсь момент їхня продуктивність знижується настільки, що потрібна дорога заміна. Усі ці довгострокові витрати необхідно закладати у фінансову модель від самого початку, щоб правильно оцінити реальну рентабельність інвестицій.

