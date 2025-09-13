Сонячні панелі "парять" над водою: які дві важливі проблеми вирішує технологія (фото)

У Каліфорнії запустили інноваційний проект Project Nexus, у рамках якого зрошувальні канали накрили сонячними панелями. Технологія генерує чисту енергію і разом вирішує дві критичні проблеми в аграрних регіонах.

Новий підхід дає можливість генерувати гігавати гігавати електроенергії по всій країні, не займаючи цінні землі, пише Canary Media.

Економія площі та спрощення будівництва

Один з головних нюансів при будівництві великих сонячних електростанцій — необхідність виділяти величезні ділянки землі, що часто призводить до конфліктів інтересів з фермерами або захисниками природи. Розміщення панелей над уже наявною інфраструктурою, такою як зрошувальні канали, усуває подібні труднощі.

Крім того, такі модулі простіше ввести в експлуатацію і підключити до мережі. Вони не потребують будівництва високовольтних ліній, як для великих СЕС. Достатньо прилеглих розподільчих ліній. Це особливо актуально для сільських районів, де великі "зелені" проєкти все частіше стикаються з опором місцевих жителів.

Сонячні панелі над каналом: вид знизу Фото: Turlock Irrigation District

Збереження води та підвищення ефективності

Друга проблема, яку вирішує проєкт — це випаровування. У посушливих регіонах, таких як Каліфорнія і Аризона, з відкритих каналів випаровуються мільярди галонів дорогоцінної води. Тінь від сонячних панелей значно скорочує ці втрати. За попередніми оцінками, покриття 13 000 км федеральних каналів у США може заощадити десятки мільярдів галонів води на рік.

Додатковий бонус у тому, що розміщення над водою допомагає охолоджувати самі панелі, що підвищує їхню ефективність і вироблення електроенергії. До того ж тінь перешкоджає росту водоростей у каналах, що покращує якість води. Незважаючи на вищу початкову вартість порівняно з наземними СЕС, автори ініціативи впевнені, що довгострокова економія на воді та землі, а також дешевша електрика роблять технологію дуже перспективною.

Незважаючи на вищу початкову вартість порівняно з наземними СЕС, автори ініціативи впевнені, що довгострокова економія на воді та землі, а також дешевша електрика роблять технологію дуже перспективною.