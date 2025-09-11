Сонячні панелі стали в 50 разів потужнішими: що з ними зробили і як вони економлять 75% енергії

У Китаї розробили інноваційні "сонячні" вікна, які можуть ефективно генерувати чисту енергію, залишаючись прозорими. Розробка здатна в рази перевершити традиційні панелі в деяких аспектах.

Related video

Дослідники з Нанкінського університету в Китаї створили безбарвний і прозорий сонячний концентратор (CUSC), який можна наносити прямо на звичайні вікна, пише Noticias Ambientales.

Технологія використовує плівки з холестеричних рідких кристалів (CLC), невидимих для людського ока. Ці кристали перенаправляють сонячне світло до країв скла, де розташовані високоефективні фотоелементи, що перетворюють його на електрику.

На відміну від інших подібних рішень, у цій реалізації зберігається висока прозорість (64,2%) і природна передача кольорів зовнішнього оточення. Це означає, що вікно, як і раніше, виконує звичну функцію, але з додатковою перевагою — вироблення енергії без модулів, що займають зайвий простір.

Що стосується ефективності, потенціал виглядає багатообіцяюче. Прототип діаметром всього 2,5 сантиметра зміг живити невеликий вентилятор. Результати моделювання показують, що двометрова панель здатна збільшити інтенсивність уловлюваного сонячного світла в 50 разів. Це дасть змогу скоротити потребу в експлуатації традиційних сонячних панелей на дахах на 75%.

Завдяки сумісності з уже наявним склом і масштабованому виробництву, віконні панелі чудово підходять для енергетичної модернізації щільно забудованих міст. У деяких регіонах місце для стандартних панелей обмежене. Технологію можна застосовувати і в сільськогосподарських теплицях, а в перспективі — оснащувати нею портативну електроніку зі скляними покриттями.

Таким чином, "пасивні" поверхні неважко перетворити на елемент, що генерує енергію, що напевно приживеться в інфраструктурі міст майбутнього.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі досягли рекордного ККД завдяки одній молекулі. Міжнародна команда дослідників знайшла простий спосіб підвищити ефективність і стабільність модулів. Покриття поверхні всього однією молекулою дало їм змогу досягти ККД у 33,1%.