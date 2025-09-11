Солнечные панели стали в 50 раз мощнее: что с ними сделали и как они экономят 75% энергии

В Китае разработали инновационные "солнечные" окна, которые могут эффективно генерировать чистую энергию, оставаясь прозрачными. Разработка способна в разы превзойти традиционные панели в некоторых аспектах.

Исследователи из Нанкинского университета в Китае создали бесцветный и прозрачный солнечный концентратор (CUSC), который можно наносить прямо на обычные окна, пишет Noticias Ambientales.

Технология использует пленки из холестерических жидких кристаллов (CLC), невидимых для человеческого глаза. Эти кристаллы перенаправляют солнечный свет к краям стекла, где расположены высокоэффективные фотоэлементы, преобразующие его в электричество.

В отличие от других подобных решений, в этой реализации сохраняется высокая прозрачность (64,2%) и естественная передача цветов наружного окружения. Это означает, что окно по-прежнему выполняет привычную функцию, но с дополнительным преимуществом — выработка энергии без модулей, занимающих лишнее пространство.

Что касается эффективности, потенциал выглядит многообещающе. Прототип диаметром всего 2,5 сантиметра смог запитать небольшой вентилятор. Результаты моделирования показывают, что двухметровая панель способна увеличить интенсивность улавливаемого солнечного света в 50 раз. Это позволит сократить потребность в эксплуатации традиционных солнечных панелей на крышах на 75%.

Благодаря совместимости с уже имеющимися стеклами и масштабируемому производству, оконные панели отлично подходят для энергетической модернизации плотно застроенных городов. В некоторых регионах место для стандартных панелей ограничено. Технологию можно применять и в сельскохозяйственных теплицах, а в перспективе — оснащать ею портативную электронику со стеклянными покрытиями.

Таким образом, "пассивные" поверхности нетрудно превратить в элемент, генерирующий энергию, что наверняка приживется в инфраструктуре городов будущего.

