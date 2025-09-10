Солнечные панели достигли рекордного КПД благодаря одной молекуле: что придумали ученые

Международная команда исследователей нашла простой способ повысить эффективность и стабильность солнечных панелей. Покрытие поверхности всего одной молекулой позволила им достичь КПД в 33,1%.

Речь идет о тандемных панелях, где слой перовскита наносится на традиционную кремниевую ячейку. За счет этого улавливается более широкий спектр света, и ячейки преодолевают теоретический предел эффективности для одного только кремния. До сих пор главным недостатком таких панелей была быстрая деградация, особенно при высоких температурах, пишет King Abdullah University of Science and Technology.

Однако появилось перспективное решение. Молекула, которой обработали перовскитный слой, называется 1,3-диаминопропан дигидройодид (PDAI). В отличие от аналогов, которые влияют только на поверхность, это вещество проникает вглубь и улучшает свойства всего слоя перовскита, повышая его проводимость и стабильность.

Результаты тестов впечатляют. Помимо рекордной эффективности в 33,1%, модернизированные панели демонстрируют выдающуюся долговечность: они сохраняли свою производительность в течение 1500 часов при температуре более 40°C на побережье Саудовской Аравии.

Это открытие — важный шаг вперед для отрасли, поскольку технология обеспечит функциональность солнечных панелей даже в самых жарких регионах планеты. По словам специалистов, это "прочный фундамент для всех будущих исследований в этой области".

