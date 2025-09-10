В Швеции придумали, чем заменить солнечные панели: устройство получилось странным (фото)

Шведские дизайнеры из Bigert & Bergström придумали "Солнечное яйцо" — это строение, которое полностью покрыто золотистыми фотоэлементами. Оно вполне функционально.

"Солнечное яйцо" — это сауна высотой 4,5 м, обшитая 69-ю фотоэлементами. Внутри установлена печь в форме сердца. На протяжении нескольких лет она была продемонстрирована в разных странах, пишет ecoticias.com.

Данный проект находится в городе Кируна, Швеция. Он не только эстетический, но и экологический. Дело в том, что его создатели использовали энергию солнца для питания всех систем внутри необычного сооружения. Они также установили сауну на снегу — это важно, так как фотоэлементы собирают не только солнечный свет, но и тот, который отражается от сугробов.

Чтобы собрать как можно больше энергии, панели должны быть идеально гладкими, как зеркала. Именно поэтому их покрыли специальным материалом золотистого цвета. Значение имеет и форма здания — яйцевидная, вытянутая. Такая форма дает возможность собрать как можно больше света, потому что обтекаема и минимально соприкасается с поверхностью, на которой расположена.

Возможно, что "Солнечное яйцо" вдохновит других дизайнеров и архитекторов на создание сооружений, способных собирать энергию солнца и ветра самостоятельно, без подключения к энергосетям. Такие автономные здания снизят нагрузку на городские сети и подарят энергетическую независимость людям, находящимся внутри них.

Ранее мы писали, что в Японии созданы солнечные панели, по мощности как 20 ядерных реакторов. Ученые разработали очень мощные фотоэлементы из перовскита, которые можно будет устанавливать где угодно, ведь в стране не много места для инсталляции солнечных электростанций.