Япония потрясла мир: созданы солнечные панели, по мощности как 20 ядерных реакторов

В Японии разработали очень мощные фотоэлементы из перовскита, которые можно будет устанавливать где угодно, ведь в стране не много места для инсталляции солнечных электростанций.

Related video

Нехватка места — самая сложная проблема японской солнечной энергетики. Именно поэтому ученые ищут решение, которое помогло бы усилить мощность фотоэлементов, которая была бы сопоставима с ядерными электростанциями, пишет ecoticias.com.

Япония стремится к энергетической независимости и сокращению доминирования Китая в области солнечной энергетики, а потому ей важно сохранить лидерство в исследовательских проектах, направленных на разработку новых технологий. Согласно планам, через 15 лет Япония будет производить 20 гигаватт электроэнергии благодаря перовскитным солнечным элементам, что эквивалентно 20 атомным электростанциям.

Исследователи взялись за перовскит, потому что этот материал способен обеспечить куда большую мощность, чем традиционный кремний. Более того, — он гибкий, а это значит, что солнечные панели могут быть разных форм и устанавливаться буквально куда угодно — на балконы, фасады, окна, крыши, встраиваться в разного рода технику и пр.

Есть у перовскита и проблемы. Он деградирует быстрее кремния, а это значит, что срок службы солнечных батарей, изготовленных из него, будет куда меньше. Также производственные линии пока не готовы к тому, чтобы полностью перейти на перовскит. Специалисты полагают, что коммерциализировать технологию можно будет лет через 5, пишет издание.

Ранее мы писали о том, что в Польше массово избавляются от солнечных панелей. Многие польские домохозяйства отказываются устанавливать солнечные батареи, хотя ранее имели такое намерение.

Также сообщали, что Китай обошел всех в одной важной технологии. Согласно обзору "China Energy Transition Review 2025" компании Ember, стремительный рост чистой энергетики в Китае влияет на мировые энергетические системы.