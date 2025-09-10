Японія потрясла світ: створено сонячні панелі, за потужністю як 20 ядерних реакторів

В Японії розробили дуже потужні фотоелементи з перовскіту, які можна буде встановлювати де завгодно, адже в країні не багато місця для інсталяції сонячних електростанцій.

Брак місця — найскладніша проблема японської сонячної енергетики. Саме тому вчені шукають рішення, яке допомогло б посилити потужність фотоелементів, яка була б порівнянна з ядерними електростанціями, пише ecoticias.com.

Японія прагне до енергетичної незалежності та скорочення домінування Китаю в галузі сонячної енергетики, а тому їй важливо зберегти лідерство в дослідницьких проектах, спрямованих на розробку нових технологій. Згідно з планами, через 15 років Японія вироблятиме 20 гігават електроенергії завдяки перовскітним сонячним елементам, що еквівалентно 20 атомним електростанціям.

Дослідники взялися за перовськіт, тому що цей матеріал здатний забезпечити значно більшу потужність, ніж традиційний кремній. Ба більше, — він гнучкий, а це означає, що сонячні панелі можуть бути різних форм і встановлюватися буквально куди завгодно — на балкони, фасади, вікна, дахи, вбудовуватися в різного роду техніку тощо.

Є у перовскіту і проблеми. Він деградує швидше за кремній, а це означає, що термін служби сонячних батарей, виготовлених з нього, буде значно меншим. Також виробничі лінії поки не готові до того, щоб повністю перейти на перовскіт. Фахівці вважають, що комерціалізувати технологію можна буде років через 5, пише видання.

