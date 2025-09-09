Китай обійшов усіх в одній важливій технології: країна витратила 700 млрд доларів

Згідно з оглядом "China Energy Transition Review 2025" компанії Ember, стрімке зростання чистої енергетики в Китаї впливає на світові енергетичні системи.

У доповіді показано, що масштабні інвестиції Китаю в сонячну, вітрову, накопичувальну та електрифіковану енергетику скорочують споживання викопного палива всередині країни, одночасно поширюючи чисті технології в усьому світі, пише electrek.co.

У період з 2015 по 2023 рр. використання викопного палива в кінцевому споживанні енергії в Китаї скоротилося на 1,7%, а споживання електроенергії зросло на 65%.

У сфері генерації обсяг виробництва викопного палива в першій половині 2025 року знизився на 2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Виробництво енергії з вітру та сонячного світла зросло на 16% і 43% відповідно.

За 12 місяців, станом на червень 2025 року, чисті джерела вперше виробили більше електроенергії, ніж гідро-, атомна та біоенергетика.

Цьому імпульсу сприяють рекордні інвестиції. Тільки 2024 року Китай інвестував 625 млрд доларів у чисту енергетику — 31% від загальносвітового обсягу. Це дало змогу подвоїти потужність вітряних і сонячних електростанцій у Китаї в період з 2021 до 2024 рр. до 1400 ГВт і потроїти потужності акумуляторних батарей до майже 95 ГВт. Витрати на мережеві технології також досягли 85 млрд доларів торік, що полегшило інтеграцію поновлюваних джерел енергії та скорочення обмежень.

Станом на 2023 рік електроенергія становила 32,4% від кінцевого споживання енергії в Китаї, і цей показник зростає приблизно на один процентний пункт на рік. Це найбільше джерело енергії в будівлях (39%) і промисловості (31%), вперше обігнавши вугілля в останньому секторі 2023 року.

У глобальному масштабі бум чистої енергетики в Китаї змінює ринки: країна виробляє 80% сонячних панелей і 60% вітряних турбін у світі, будучи лідером з експорту електромобілів, акумуляторів і теплових насосів. Крім того, Китай подає три з чотирьох патентів у сфері чистої енергії у світі. Цей потік технологій знизив витрати, дозволивши економікам, що розвиваються, відразу перейти до систем чистої енергії.

