США можуть позбутися всіх сонячних панелей разом: що сталося в країні

Перешкоди, які чинить президент Трамп сонячній енергетиці США, ставлять під загрозу всі 55 ГВт потужностей.

У першій половині 2025 року американська сонячна енергетика ввела в мережу майже 18 ГВт нових потужностей. Навіть незважаючи на те, що адміністрація президента Трампа розгорнула політику, спрямовану проти чистої енергії, сонячна енергетика і системи накопичення енергії, як і раніше, становили 82% всієї нової потужності, доданої в мережу за перші 6 місяців року. Однак, за даними SEIA, картина зростання не така райдужна, як здається, пише electrek.co.

Законопроєкт Трампа HR1 і нові дії адміністрації, спрямовані на розвиток сонячної енергетики, призвели до того, що в США дедалі менше потужностей вводитимуть в експлуатацію. В останньому звіті Асоціації сонячної енергетики (SEIA) йдеться про те, що ця політика може скоротити зростання сонячної енергетики в США на 44 ГВт до 2030 року, що становить зниження на 18%. Порівняно з прогнозами до HR1, це означає загальну втрату 55 ГВт, або на 21% менше зелених потужностей до 2030 року.

Генеральний директор SEIA Ебігейл Росс Хоппер вважає, що адміністрація "навмисно стримує інвестиції, що призводить до зростання витрат на електроенергію для сімей і підприємств і ставить під загрозу надійність електромереж".

У звіті йдеться про те, що цього року 77% нових сонячних потужностей було побудовано в штатах, де переміг Трамп, — Техас, Індіана, Арізона, Флорида, Огайо, Міссурі, Кентуккі та Арканзас.

Що стосується обробної промисловості, то в першій половині року в США було встановлено 13 ГВт нових сонячних модулів, при цьому заводи нарощували потужності в Техасі, Індіані та Міннесоті. Таким чином, загальна потужність у країні досягла 55 ГВт. Однак у другому кварталі динаміка сповільнилася через відсутність нових інвестицій у виробництво.

Експерти SEIA очікують, що до 2030 року обсяги впровадження сонячних панелей будуть на 4% нижчими за прогнози, зроблені роком раніше. У звіті також підкреслюється, що різні відомства відмовляють видавати дозволи на будівництво сонячних електростанцій, що загрожує приблизно 44 ГВт запланованих проєктів.

SEIA зазначає, що якщо зростання сонячної енергетики сповільниться, як прогнозується, адміністрація Трампа упустить свої шанси на перемогу в глобальних перегонах за штучний інтелект, що є такими важливими.

