США могут лишиться всех солнечных панелей разом: что случилось в стране

Препятствия, которые чинит президент Трамп солнечной энергетике США, ставят под угрозу все 55 ГВт мощностей.

Related video

В первой половине 2025 года американская солнечная энергетика ввела в сеть почти 18 ГВт новых мощностей. Даже несмотря на то, что администрация президента Трампа развернула политику, направленную против чистой энергии, солнечная энергетика и системы накопления энергии по-прежнему составляли 82% всей новой мощности, добавленной в сеть за первые 6 месяцев года. Однако, по данным SEIA, картина роста не так радужна, как кажется, пишет electrek.co.

Законопроект Трампа HR1 и новые действия администрации, направленные на развитие солнечной энергетики, привели к тому, что в США все меньше мощностей будут вводить в эксплуатацию. В последнем отчете Ассоциации солнечной энергетики (SEIA) говорится, что эта политика может сократить рост солнечной энергетики в США на 44 ГВт к 2030 году, что составляет снижение на 18%. По сравнению с прогнозами до HR1, это означает общую потерю 55 ГВт, или на 21% меньше зеленых мощностей к 2030 году.

Генеральный директор SEIA Эбигейл Росс Хоппер считает, что администрация "намеренно сдерживает инвестиции, что приводит к росту расходов на электроэнергию для семей и предприятий и ставит под угрозу надежность электросетей".

В отчете говорится, что в этом году 77% новых солнечных мощностей было построено в штатах, где победил Трамп, — Техас, Индиана, Аризона, Флорида, Огайо, Миссури, Кентукки и Арканзас.

Что касается обрабатывающей промышленности, то в первой половине года в США было установлено 13 ГВт новых солнечных модулей, при этом заводы наращивали мощности в Техасе, Индиане и Миннесоте. Таким образом, общая мощность в стране достигла 55 ГВт. Однако во втором квартале динамика замедлилась из-за отсутствия новых инвестиций в производство.

Эксперты SEIA ожидают, что к 2030 году объемы внедрения солнечных панелей будут на 4% ниже прогнозов, сделанных годом ранее. В отчете также подчеркивается, что различные ведомства отказывают выдавать разрешения на строительство солнечных электростанций, что угрожает примерно 44 ГВт запланированных проектов.

SEIA отмечает, что если рост солнечной энергетики замедлится, как прогнозируется, администрация Трампа упустит свои шансы на победу в глобальной гонке за искусственный интеллект, которая так важна.

Ранее мы сообщали, что китайские ученые добыли энергию солнца без солнечных панелей. Исследователи создали прозрачный, бесцветный и однонаправленный солнечный концентратор, который можно наносить непосредственно на обычное оконное стекло и использовать для сбора солнечной энергии.