Китай обошел всех в одной важной технологии: страна потратила 700 млрд долларов

Согласно обзору "China Energy Transition Review 2025" компании Ember, стремительный рост чистой энергетики в Китае влияет на мировые энергетические системы.

В докладе показано, что масштабные инвестиции Китая в солнечную, ветровую, накопительную и электрифицированную энергетику сокращают потребление ископаемого топлива внутри страны, одновременно распространяя чистые технологии по всему миру, пишет electrek.co.

В период с 2015 по 2023 гг. использование ископаемого топлива в конечном потреблении энергии в Китае сократилось на 1,7%, а потребление электроэнергии выросло на 65%.

В сфере генерации объем производства ископаемого топлива в первой половине 2025 года снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Производство энергии из ветра и солнечного света выросло на 16% и 43% соответственно.

За 12 месяцев, по состоянию на июнь 2025 года, чистые источники впервые выработали больше электроэнергии, чем гидро-, атомная и биоэнергетика.

Этому импульсу способствуют рекордные инвестиции. Только в 2024 году Китай инвестировал 625 млрд долларов в чистую энергетику — 31% от общемирового объема. Это позволило удвоить мощность ветряных и солнечных электростанций в Китае в период с 2021 по 2024 гг. до 1400 ГВт и утроить мощности аккумуляторных батарей до почти 95 ГВт. Расходы на сетевые технологии также достигли 85 млрд долларов в прошлом году, что облегчило интеграцию возобновляемых источников энергии и сокращение ограничений.

По состоянию на 2023 год электроэнергия составляла 32,4% от конечного потребления энергии в Китае, и этот показатель растет примерно на один процентный пункт в год. Это крупнейший источник энергии в зданиях (39%) и промышленности (31%), впервые обогнав уголь в последнем секторе в 2023 году.

В глобальном масштабе бум чистой энергетики в Китае меняет рынки: страна производит 80% солнечных панелей и 60% ветряных турбин в мире, являясь лидером по экспорту электромобилей, аккумуляторов и тепловых насосов. Кроме того, Китай подает три из четырех патентов в области чистой энергии в мире. Этот поток технологий снизил издержки, позволив развивающимся экономикам сразу перейти к системам чистой энергии.

