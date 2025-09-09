У Польщі масово позбуваються сонячних панелей: чим технологія не влаштувала людей

У Польщі багато домогосподарств відмовляються встановлювати сонячні батареї, хоча раніше мали такий намір.

За поточний рік фотоелементів встановили на 36% менше, ніж за той самий період минулого року — трохи більше ніж 7 тис. на місяць. Виробництво джерел сонячної енергії також сповільнилося, зазначає видання BiznesAlert.

Полякам більше не цікаво добувати зелену енергію самостійно. Протягом 6 місяців 2025 року країна наростила 489 МВт сонячних потужностей. Це мізерно мало, бо раніше такий приріст фіксувався ледь не щомісяця.

За словами деяких чиновників, новий уряд тепер не ставить "зелену" енергетику в пріоритет, як це було раніше, хоча субсидії все ще працюють. Проблема ще й у тому, що поляки не отримують вчасно кошти від держави, які мають відшкодувати їхні витрати на встановлення сонячних електростанцій і теплових насосів. Поляки подали 200 тис. претензій на загальну суму 2,6 млрд злотих (29,5 млрд грн — прим. ред.), але поки що ці претензії не задоволені.

Згідно з даними компанії Polenergia, за перше півріччя виручка від продажів сонячних батарей приватним особам скоротилася з 113,22 млн злотих до 72,21 млн злотих. Установка при цьому скоротилася на 39,8% — до 11,3 МВт.

Також виробники та установники фотоелементів у Польщі зазначають, що через зниження попиту їм доводиться скорочувати штат співробітників.

Раніше ми писали, що "сонячні" авто протестували в реальному житті. Під час масштабного дослідження автомобілі з сонячними панелями проїхали понад мільйон кілометрів дорогами Європи. Потенціал очевидний, але є нюанс, що ставить під сумнів їхню ефективність у реальних умовах.