В Польше массово избавляются от солнечных панелей: чем технология не устроила людей

В Польше многие домохозяйства отказываются устанавливать солнечные батареи, хотя ранее имели такое намерение.

За текущий год фотоэлементов установили на 36% меньше, чем за тот же период прошлого года — чуть более 7 тыс. в месяц. Производство источников солнечной энергии также замедлилось, отмечает издание BiznesAlert.

Полякам больше не интересно добывать зеленую энергию самостоятельно. В течение 6 месяцев 2025 года страна нарастила 489 МВт солнечных мощностей. Это ничтожно мало, потому что ранее такой прирост фиксировался едва ли не ежемесячно.

По словам некоторых чиновников, новое правительство теперь не ставит "зеленую" энергетику в приоритет, как это было ранее, хотя субсидии все еще работают. Проблема еще и в том, что поляки не получают своевременно средства от государства, которые должны возместить их расходы на установку солнечных электростанций и тепловых насосов. Поляки подали 200 тыс. претензий на общую сумму 2,6 млрд злотых (29,5 млрд грн — прим. ред.), но пока что эти претензии не удовлетворены.

Согласно данным компании Polenergia, за первое полугодие выручка от продаж солнечных батарей частным лицам сократилась с 113,22 млн злотых до 72,21 млн злотых. Установка при этом сократилась на 39,8% — до 11,3 МВт.

Также производители и установщики фотоэлементов в Польше отмечают, что из-за снижения спроса им приходится сокращать штат сотрудников.

