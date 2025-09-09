"Солнечные" авто протестировали в реальной жизни: вскрылся главный минус технологии

В ходе масштабного исследования автомобили с солнечными панелями проехали более миллиона километров по дорогам Европы. Потенциал очевиден, но есть нюанс, ставящий под сомнение их эффективность в реальных условиях.

В течение девяти месяцев 18 автомобилей (от легковых до грузовиков и автобусов) с солнечными панелями на крыше и бортах собирали данные о выработке энергии. Результаты показали, что в Южной Европе панели могут покрывать до 50% годового энергопотребления легкового автомобиля, а в Центральной — до 35%, пишет IO Plus.

Однако исследователи выявили проблему — тень от зданий, деревьев и других транспортных средств. Оказалось, что боковые панели получают вдвое меньше солнечного света, чем крышные, а общая выработка энергии в городских условиях значительно ниже, чем на открытой хорошо освещенной местности. И конечно, пасмурная погода — тоже весомый фактор.

Такие выводы делают сомнительной саму концепцию "солнцемобиля" в качестве полностью автономного транспортного средства. На практике машины очень часто находятся в тени, и эффективность панелей падает настолько, что их установка может стать экономически невыгодной.

По мнению экспертов, для дальнейшего развития технологии необходимо учитывать множество факторов: погодные условия, маршруты и даже привычки водителей. Только так можно будет определить, где и для каких типов транспорта солнечные панели будут наиболее полезны.

