"Сонячні" авто протестували в реальному житті: розкрився головний мінус технології

Під час масштабного дослідження автомобілі з сонячними панелями проїхали понад мільйон кілометрів дорогами Європи. Потенціал очевидний, але є нюанс, що ставить під сумнів їхню ефективність у реальних умовах.

Протягом дев'яти місяців 18 автомобілів (від легкових до вантажівок і автобусів) із сонячними панелями на даху і бортах збирали дані про вироблення енергії. Результати показали, що в Південній Європі панелі можуть покривати до 50% річного енергоспоживання легкового автомобіля, а в Центральній — до 35%, пише IO Plus.

Однак дослідники виявили проблему — тінь від будівель, дерев та інших транспортних засобів. Виявилося, що бічні панелі отримують удвічі менше сонячного світла, ніж дахові, а загальне вироблення енергії в міських умовах значно нижче, ніж на відкритій добре освітленій місцевості. І звісно, похмура погода — теж вагомий фактор.

Такі висновки роблять сумнівною саму концепцію "сонцемобіля" як повністю автономного транспортного засобу. На практиці машини дуже часто перебувають у тіні, і ефективність панелей падає настільки, що їх встановлення може стати економічно невигідним.

На думку експертів, для подальшого розвитку технології необхідно враховувати безліч факторів: погодні умови, маршрути і навіть звички водіїв. Тільки так можна буде визначити, де і для яких типів транспорту сонячні панелі будуть найбільш корисними.

