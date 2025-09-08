Сонячні панелі використовуватимуть інакше: що, крім енергії, вони можуть добувати

Вчені створили сонячні панелі, які, на відміну від традиційних аналогів, працюють ефективніше при нагріванні. Технологія розв'язує проблему перегріву і дає змогу більше накопичувати більше енергії.

Спека — головний ворог звичайних сонячних панелей, адже при нагріванні їхня ефективність падає. Нове ж дослідження показало, що існують системи, для яких тепло, навпаки, корисне. Йдеться про фотоелектрохімічні (PEC) проточні комірки, які одночасно вловлюють і зберігають сонячну енергію, пише Interesting Engineering.

Дослідники з Університету Лафборо виявили, що оптимальна робоча температура для таких пристроїв — близько 45°C. У той час як звичайні панелі втрачають продуктивність, у PEC-осередків при нагріванні, навпаки, прискорюються внутрішні електрохімічні реакції. Тепло заряджає рідкий електроліт, іони починають рухатися швидше, і система накопичує енергію більш ефективно. "Замість того щоб боротися з теплом, ми можемо використовувати його у своїх інтересах. Це докорінно змінює традиційні уявлення про сонячну енергетику", — заявив провідний автор дослідження, доктор Довон Бае.

Це відкриття має важливе практичне значення. Інженери тепер можуть проектувати системи, які не вимагають дорогого охолодження. Відмова від вентиляторів та інших систем усунення нагріву значно знизить вартість сонячних установок і спростить монтаж, зробивши їх більш доступними.

Технологія PEC-осередків — це крок уперед до створення інтегрованих систем "сонце + сховище", які не лише генерують, а й ефективно накопичують енергію, роблячи відновлювану енергетику надійнішою.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі та вітряки захопили 91% нової енергосистеми. Сонячна і вітряна енергетика продовжують активно впроваджуватися в енергосистему США, незважаючи на політичну протидію поновлюваним джерелам. У першій половині 2025 року на їхню частку припав 91% усіх нових генерувальних установок — це рекордний показник.