Сонячні панелі та вітряки захопили 91% нової енергосистеми: як так вийшло

Сонячна і вітряна енергетика продовжують активно впроваджуватися в енергосистему США, незважаючи на політичну протидію поновлюваним джерелам. У першій половині 2025 року на їхню частку припав 91% усіх нових генерувальних установок — це рекордний показник.

За даними Федеральної комісії з регулювання енергетики (FERC), "зелена" революція у США набирає обертів. Тільки за перші шість місяців 2025 року 75% усієї нової електроенергії було отримано від сонячних панелей, а ще 16% — від вітряних турбін. Водночас частка природного газу — скромні 9%, пише Solar Power World.

Особливо вражають масштаби розгортання сонячних панелей. Уже 22 місяці поспіль вони лідирують у галузі, складаючи більшу частину нових потужностей, що будуються. За темпами впровадження панелі випереджають всі інші джерела. За вказаний період загальна потужність сонячних електростанцій у США зросла з 91 до 151 ГВт.

У результаті частка поновлюваних джерел (включно з гідро- і біоенергетикою) у загальній енергосистемі США досягла 32%, а з урахуванням малих сонячних систем на дахах — уже близько третини. За прогнозами аналітиків, уже цього року сонячна генерація обжене вітряну, а наступного — і вугільну, вийшовши на друге місце після природного газу.

Фіксований тренд виглядає незворотнім. Фахівці FERC пророкують, що в найближчі три роки буде введено в експлуатацію 92 ГВт нових сонячних станцій, що вчетверо більше, ніж у вітряної енергетики, і вдесятеро більше, ніж у природного газу. При цьому частки вугільних і нафтових підприємств будуть тільки скорочуватися.

"Незважаючи на вороже ставлення адміністрації президента США до сонячної та вітряної енергетики, обидві технології рухаються вперед на повній швидкості. Ба більше, актуальна статистика FERC свідчить про те, що зростання відновлюваної енергетики здатне навіть прискоритися", — зазначив виконавчий директор кампанії SUN DAY Кен Боссонг.

Раніше Фокус писав, що тарифи на електроенергію пішли в мінус: як сонячні панелі змінили правила гри. В Іспанії через надлишок сонячної енергії ціни на електрику стали негативними. Це парадоксальна ситуація, коли постачальники доплачують споживачам, щоб ті забирали надлишки з мережі. Тренд може скоро поширитися і на інші країни Європи.